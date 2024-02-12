İki ayrı şahsa 27 bin 587’şer TL para cezası

Dikmen Belediyesi çevre konusunda duyarlılığını göstermeye devam ediyor.

Dikmen Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre belediye sınırları içerisinde bulunan Boğaz Piknik alanına yakın bir bölgede, bir şahsın boş araziye büyükbaş hayvan artığı döktüğünün tespit edilmesi üzerine belediyeye bağlı zabıta ekipleri tarafından söz konusu şahsa 27 bin 587 TL para cezası kesildi.

Öte yandan Şehit Sonay Özdayı caddesinde aracıyla seyir halindeyken karton kutu ve içerisinde tarihi geçmiş bisküvi dolu paketi yol kenarına atan şahıssa da 27 bin 587 TL para cezası kesildi.

Zabıta ekiplerinin Boğaz Polis Karakolu ile işbirliği yaparak söz konusu kişileri tespit ederek cezanın yanı sıra atılan çöpleri bertaraf edilmesi sağlandı.

Yetkililer denetimlerin devam edeceğini ve kaçak atığa izin verilmeyeceğini ifade etti.