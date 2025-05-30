İki atama, bir görevden alma

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Ramadan Öcal görevinden alınırken yerine Şerife Beysan atandı.

Üçlü kararnameyle yapılan görevden alma ve atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ramadan Öcal, Çelebi Ilık’ın sahte diploma soruşturması çerçevesinde tutuklanması nedeniyle görevden alınması üzerine 23 Nisan 2024’ten beri bu görevi sürdürüyordu.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine de Lütfü Oflaz atandı.