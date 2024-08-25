Gazimağusa-Lefkoşa, Taşkent-Haspolat ve Girne’de meydana gelen üç trafik kazasından ikisinde yaralanan olmazken, bir kazada iki kişi yaralandı. Kazaların ikisinde, sürücülerin alkollü olduğu saptandı.

İki araca çarpan alkollü sürücü tutuklandı

Polis basın bültenine göre, dün saat 16.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, Ender Sıcakyüz (E-47) 225 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NA 845 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada Dolular Oto Galeri önlerine geldiğinde, dikkatsizce sol şeride geçti.

Sıcakyüz’ün aracı bu sırada sol şeritte aynı istikamete seyreden Burcu Akdoğu(K-43) yönetimindeki NL 291 plakalı salon aracın sağ arka kısmına ve Samet Kurt (E-37) yönetimindeki SV 157 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan NA 845, NL 291 ve SV 157 plakalı araçlar, çelik bariyerlere de çarparak durabildi.

Kazada yaralanan SV 157 plakalı araçtaki yolcular Mustafa Elmalı(E-51) ve Çiğdem Kurt Elmalı (K-43), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazaya neden olan NA 845 plakalı araç sürücüsü Ender Sıcakyüz ise tutuklandı.





Taşkent-Haspolat yolunda kaza da alkol yüzünden

Taşkent-Haspolat ana yolunda dün 15.30 sıralarında Roni Sarker (E-34) 184 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FZ 972 plakalı salon araç ile Haspolat istikametine doğru seyrettiği sırada Lefkoşa kavşağına geldiğinde, karşıdan gelip düz gidecek araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçti. Sarker’in aracı bu sırada karşıdan gelen Mehmet Ali Akgün (E-31) yönetimindeki FL 398 plakalı salon aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. FZ 972 plakalı araç sürücüsü Roni Sarker tutuklandı.

Girne’deki kazada sürücü ehliyetsiz çıktı

Girne’de bugün 04.00 sıralarında iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmadı ancak sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Uğur Mumcu Caddesi’nde MU 612 plakalı araçla batıya seyreden 28 yaşındaki Hüseyin Güvenir, karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce yolun kuzeyindeki Yiğiter Market’e ait araç park yerine dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşıdan gelen Ahmet Efe Akyol (E-23) yönetimindeki VK 879 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

VK 879 plakalı araç, çarpışmanın etkisiyle yolun güneyinden dışarıya çıkıp banket kenarındaki duvara çarparak durdu.

Kazada yaralanan olmadı. MU 612 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Güvenir sürüş ehliyetisz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandı.