İKD’nin “İŞTE KADIN” Fotoğraf Yarışması Ödülleri verildi

İş Kadınları Derneği’nin Garanti BBVA, Cyprus Printing ve Studio Kozo sponsorluğunda düzenlemiş olduğu ve 12 sanatçının 23 fotoğrafının yer aldığı 6. İşte Kadın Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde Lefkoşa Ortaköy’deki Studio Kozo’da gerçekleşti.

Bilen Sayılı Bozkırlı’nın sunuculuğunu üstlendiği ve adeta iş dünyasını buluşturan etkinliğe ev sahibi İKD Başkanı Fatma Özok’un yanısıra Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Sefiresi Birgül Feyzioğlu, Garanti BBVA ülke müdürü Elif Altınkol, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, eski başbakan ve meclis başkanı Dr.Sibel Siber, çeşitli sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri ile kalabalık bir iş kadını kitlesi katıldı.



Özok: “Bu güncel ve değerli sanat dalında üreten ve kadın emeğini ön plana çıkaran eserleriyle yarışmamıza katılan tüm sanatçılara çok teşekkür ederiz”

Gecede ilk konuşmayı yapan İKD Başkanı Fatma Özok fotoğrafçılığın tarihsel gelişimiyle ilgili yaptığı girişin ardından kadın ile fotoğrafı birleştirdikleri İŞTE KADIN Fotoğraf Yarışması’nın 6.’sını düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek önemli destekleri için tüm sponsorlara ve törene katıldıkları için katılımcılara teşekkür etti. Özok konuşmasını “Sanatın, toplum yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle, toplumda kadının görünürlüğünü artırmak ve sesini daha güçlü duyurmak vizyonumuzla gelenekselleştirdiğimiz etkinliğimizde, fotoğraf sanatçılarımızın, çalışan kadını ana tema olarak kullanarak yarattıkları ‘işte kadın’ eserlerini ödüllendirip sergiliyoruz. Bu güncel ve değerli sanat dalında üreten ve kadın emeğini ön plana çıkaran eserleriyle yarışmamıza katılan tüm sanatçılara çok teşekkür ederiz.” diyerek sonlandırdı.



Altınkol: “Garanti BBVA ve İKD ile birlikte ışık ve bilgiyle donanmış kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz.”

İkinci konuşmayı yapan Garanti BBVA ülke müdürü Elif Altınkol da fotoğraf sanatının önemine dikkat çekerek İKD ile 6.kez işbirliği yaparak bu özel ve çok anlamlı yarışmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Altınkol konuşmasında “Fotoğrafların inanılmaz bir duygu ve fikir aktarma gücü var! Fotoğraf, tek bir ânı betimleyen bir kare gibi görünse de, bir insanın veya bir ülkenin yaşam hikâyesi olabiliyor örneğin… Bazense koca bir kitabın ya da filmin mesajını tek bir karede ifade edebiliyor; hem de tek bir kelime kullanmadan, sessizce… Atatürk’ün “Kadınlarımız için asıl zafer kazanılması gereken alan ışıkla, bilgi ve kültürle ve gerçek erdemlerle süslenip donanmaktır.” ilkesi doğrultusunda, Garanti BBVA ve İKD ile birlikte ışık ve bilgiyle donanmış kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. En güzel, ışık dolu hikâyeleri ölümsüzleştiren bu kareleri çeken tüm sanatçılarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Hepsine peşinen başarılar diliyorum.” dedi.



1.Tevfik Ulual,2.Bilgehan Kafadar,3.Şaziye Kurt oldu

Enginar Hasadı adlı eseri ile birinci gelen Tevfik Ulual’a ödülünü Garanti BBVA ülke müdürü Elif Altınkol, Sefire Birgül Feyzioğlu, Garanti bankası krediler müdürü Emine Özbek ve İKD Başkanı Fatma Özok verirken, Seleci Teyze adlı eseri ile ikincilik ödülüne layık görülen Bilgehan Kafadar törende olmadığı için Ayrıştırma adlı eseri ile üçüncülük ödülünü kazanan Şaziye Kofalı Kurt’a da ödülünü Dr.Sibel Siber ve İKD Başkanı Özok takdim etti. Gecede jüri özel ödülü Seramikçi adlı eseri ile Şaziye K.Kurt’a giderken İKD Özel Ödülü de Terzi adlı eseri ile Emine Kasap’a verildi.

