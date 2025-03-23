İkametgahlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen ‘Kıskaç’ operasyonunda tutuklanan zanlılar Y.E. ile K. B.İ. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hacı Durdu Özer mahkemeye olguları aktardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis, 22 Mart 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgi üzerine harekete geçildiğini söyledi.

Polis, Lefkoşa ve Girne ekipleri tarafından Lefkoşa’da saat 12.00 raddelerinde yapılan operasyon neticesinde tespit edilen zanlıların kaldıkları ikametgahlarında yapılan aramada toplam 300 gram hintkeneviri (Skunk) ile 2 gram Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunup emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve uyuşturucu kimden ve nasıl aldıklarının araştırılacağını bağlantısı olduğu düşünülen kişi ve kişiler olabileceğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Dilşah Karayel zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.