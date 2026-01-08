Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı
İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Polis, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişinin tutuklandığını duyurdu.

A+A-

Ülke genelinde, dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

 

28 yaşındaki kayıp şahıs bulundu

Girne’de 3 Ocak’tan bu yana kayıp olduğu bildirilen 28 yaşındaki Faras Ahmed Abdullah Mohammed (E) bulundu.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.

Bu haber toplam 163 defa okunmuştur
Etiketler : , ,