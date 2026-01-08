İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı
Polis, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Ülke genelinde, dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.
28 yaşındaki kayıp şahıs bulundu
Girne’de 3 Ocak’tan bu yana kayıp olduğu bildirilen 28 yaşındaki Faras Ahmed Abdullah Mohammed (E) bulundu.
Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler : polis, ikamet izinsiz, kayıp şahıs