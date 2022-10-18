II. Hrisostomos’un sağlık durumu ağırlaştı

Kolon kanseri teşhisi konulan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un sağlık durumunun ağırlaştığı bildirildi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre Başpiskopos’un doktoru tarafından bugün yapılan açıklamada, sağlık durumunun kötüleştiği, hastaneye götürülmeyen ve Başpiskoposluktaki odasında tedavisi süren II. Hrisostomos’un şu an için kendisine sorulan sorulara yanıt verebildiği ve sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ettiği ifade edildi.

Kilisenin 81 yaşındaki lideri, tedavi için son olarak Temmuz ayında İsrail’e gitmişti.

Verdiği son röportajlardan birinde, kimin “halefi” olmasını istediğinin sorulması üzerine II. Hrisostomos, “rahiplerin bu konuyu oturup birlikte çözmelerini” istediğini ifade etmişti.

Hrisostomos, bir sonraki başpiskoposun “ulusal mesele; yani Kıbrıs sorunu hakkında bir fikri olmasını istediğini” belirterek, “aksi takdirde Kıbrıs'ı kaybedeceğimizden korkuyorum” demişti.