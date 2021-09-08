İhtiyat Sandığı’nda ‘müdür’ sancısı

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İhtiyat Sandığı Dairesi'nde Müdür Erman Yaylalı'nın Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanması sonrasında "müdür huzursuzluğu" yaşanıyor.

Yaylalı’nın yerine şu anda vekil olarak görev yapan Müdür Muavini Ali Anıl Yüce’nin kurum müdürü olarak atanması, görevden alınması halinde ‘müşavir’ olmasının önü açılacak.

İhtiyat Sandığı Kurumu'nda yeni düzenleme yapılmadığı için "müşavirlik sistemi"nin devamından ve kurumun mali olarak bu süreçten olumsuz etkilenmesinden endişe ediliyor.

YASA NE DİYOR?

Görevden alınırsa müşavir

İhtiyat Sandığı Dairesi Yasası’nın 64’üncü maddesi müdürün nasıl ve hangi şartlarda atanabileceğini sıralıyor.

Yasaya göre; İhtiyat Sandığı Müdürü, İhtiyat Sandığında çalışan sandık personeli arasından veya kamu görevinde çalışan kamu görevlileri arasından bakanın önerisi ile bakanlar kurulunca atanıyor.

İhtiyat Sandığı Müdürü, kamu görevlileri arasından atanması halinde, maaşını İhtiyat Sandığı bütçesinden çeker ve İhtiyat Sandığında geçirdiği süreler emeklilik açısından fiili hizmet gibi işlem görür.

İhtiyat Sandığı Müdürü görevden alındığı zaman kamu görevlileri arasından atanmış ise bağlı bulunduğu Bakanlıktaki müşavir veya ona denk görevlerde, İhtiyat Sandığında çalışan Sandık personeli arasından atanmış olması halinde ise de İhtiyat Sandığı Dairesinde müşavir veya ona denk görevlerde görevlendirilir.

Müdür görevden alındığı taktirde bu göreve alınmazdan önce bulunduğu kadro bareminde kazandığı hak dereceleriyle Barem 17B üzerinden müşavirliğe getirilir ve bu baremde müdürlük yaptığı her hizmet yılına karşılık bir kademe ilerlemesi alır.