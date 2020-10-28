‘İhmal ve dikkatsiz’ sürüşe 5 yıl hapislik

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Tatlısu-Girne anayolunda, 15 Haziran 2020 tarihinde karı-koca iki kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin de yaralandığı trafik kazasına neden olmaktan tutuklu yargılanan araç sürücüsü Harun Reşit Çetin aleyhindeki dava sonuçlandı.

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Çetin, ‘İhmal ve dikkatsiz’ sürüşten suçlu bulunarak 5 yıl hapse mahkûm edildi.

Sanık hakkındaki davanın kararını Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu açıkladı.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, 15 Haziran 2020 tarihinde Tatlısu-Girne anayolunda meydana geldi.

Sanık Çetin’in, yönetiminde bulundurduğu GM 666 plakalı araçla, Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine seyrettiği bir esnada, dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu, kullandığı aracın kontrolünü kaybederek, karşı istikametten gelmekte olan Şaban Ateş’in kullanımındaki JD 773 plakalı araca, aracıyla çarpmıştı.

Kaza sonucu, JD 773 plakalı araçta, ön koltukta yolcu olarak bulunan Kemal Aydın’ın olay yerinde Ayla Yıldız ise 23 Haziran’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası tutuklanan Harun Reşit Çetin 4 aydır hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevinde yargılanmayı bekliyordu.