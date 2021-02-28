“İflasa sürüklendik, iş yerimiz kabusumuz oldu”

Lefkoşa’nın otantik restoran ve otellerinden The İskemleci’nin sahibi Neşe Öke, pandemi sürecinde yaşadıklarına isyan etti; hükümetin haksız ve adaletsiz kararlar alarak kendilerini iflasa sürüklediğini belirtti. Öke, halka da siyasi tercihleri ve seçimleri nedeniyle sitemde bulunarak halkın kurban değil suç ortağı olduğunu ifade etti.

“Artık herhangi bir hayale kucak açmayacak kadar yorgunum” diyen Öke, pandeminin ve sorumluluğunu yerine getirmeyen hükümetlerin kurbanı olduklarını belirterek devlete karşı bütün sorumluluklarını yerine getirdiklerini, personelin hep mutlu olması için çaba gösterdiklerini ancak bu süreçte borçları ikiye katlanırken belirsizlik fırtınasına kapıldıklarını kaydetti.

Öke, sosyal medya hesabından paylaşımında hükümetlerin haksız ve adaletsiz kararlar alarak sektörü iflasa sürüklediğini belirtti.

The İskemleci’nin 2018’de eşini kaybetmesinin ardından iki kızıyla hayat mücadelesi ile başladığını anlatan Öke, çok çalıştığını ve kendince başardığını ifade etti. Öke şöyle devam etti:

“Yaşam felsefemde üretkenlik, doğruluk ve dürüstlük bunun yanında sadakat ve memleket sevgisi hep ön planda oldu. Bundan yola çıkarak mutlu olabileceğimiz, insanları mutlu edebileceğimiz, memleketimizin kültürel mirası olan iskemle sanatını ve Kıbrıs mutfağını tanıtabileceğimiz ‘İSKEMLECİ’ restoran ve butik oteli yarattık... Kızlarımla birlikte çok büyük bir yükün altında zevkle çalıştık, çabaladık gecemizi gündüzümüze kattık en ince ayrıntısıyla nakış örer gibi...

Gelen misafirlerimiz ve müşterilerimiz bizi hep takdir ettiler, cesaretimizden dolayı kutladılar manevi olarak tatmin olduk gururlandık.”

Neşe Öke, şimdi, bütün dünyayı etkisi altına alan pandeminin ve sorumluluğunu yerine getirmeyen hükümetlerin kurbanı olduklarını belirterek belirsizlik içinde olmalarına isyan etti.

Hükümet edenlerin küçük esnafın huzurunu kaçırmaya ve büyük esnafı (balıkları) beslemeye devam ettiğini kaydeden Öke, büyük otellerin karantina ve kumar rantları, büyük restorantların karantina otellerine catering hizmetlerini örnek verdi.

“Büyük hayallerle kurduğumuz iş yerimiz kabusumuz oldu”

Haksı ve adaletsiz kararlarla iflasa sürüklendiklerini belirten Neşe Öke, şunları kaydetti:

“Büyük hayallerle kurduğumuz iş yerimiz kabusumuz oldu. Hükümetimiz sadece kendi koltuklarını ve yandaşlarının atamalarını düşünüyor. Biz ise personelimize nasıl maaş ödeyeceğimizi, elektrik, su, gaz faturalarını, tedarikçi faturalarını, taksitlerimizi nasıl ödeyeceğimizi düşünüyoruz. Bir hafta açık, bir hafta kapalı, bu hafta paket servis diye diye.... çarkın dönmediğini nasıl düşünemezsiniz ki?

Marketlerdeki kuyrukları gördükten sonra pazarların açılacağı kararı alındıktan sonra restoranları kapatmışsınız ne yazar?”

Neşe Öke, halka da siyasi tercihleri ve seçimleri nedeniyle sitem ederek bu seçimleri yapan halkın da kurban değil suç ortağı olduğu görüşünü ifade etti.

Öke “Uğradığımız haksızlığı ve adaletsizliği anlatamamak bana çok acı veriyor..

Son sözüm, bunlara sebep olan bizi bu duruma düşüren ve hala daha ekonomik hiçbir destekten bahsetmeyenlerden nefret ediyorum” dedi.