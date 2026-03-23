“İfade ve düşünce özgürlüğüne yapılan saldırıların karşısında olacağız”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), UBP-DP-YDP Hükümeti’nin, tüm uyarılara rağmen Ceza Değişiklik ve Bilişim Suçları Değişiklik Yasa Tasarılarıyla ilgili düzenlemeleri Meclis'ten geçirme kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Basın-Sen, gelinen aşamaya ilişkin bilgi vermek amacıyla yarın saat 11.00’de KTÖS Lokali ikinci katında basın toplantısı düzenleyeceğini duyurarak, tüm paydaş örgütleri, basın emekçilerini ve halkı toplantıya davet etti.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, komite görüşmeleri sırasında ifade özgürlüğünün hapisle cezalandırılmayacağını belirten ve değişikliklere onay vermeyeceğini ifade eden iki UBP’li komite üyesinin görevden alınarak yerlerine başka isimlerin atanmasının, hükümetin niyetini ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada, çarşamba günü yapılması planlanan ancak son anda iptal edilen komite toplantısına Basın-Sen’in gerekçe gösterilmeden davet edilmemesinin de, muhalif görüşlerin dışlanarak, yasa değişikliklerini olduğu gibi geçirme ve hızlı bir şekilde Meclis gündemine getirme isteğinin göstergesi olduğu ifade edildi.

Hükümet yetkililerinin, parti içinde dahi söz konusu değişikliklere karşı çıkan milletvekilleri bulunmasına rağmen baskı uygulamaya çalıştığı öne sürülen açıklamada, bu tutuma tepki gösterildi

Basın-Sen, tüm paydaş örgütler ve halka birlikte mücadele çağrısında bulunarak, ifade ve düşünce özgürlüğüne yönelik herhangi bir girişime karşı basın emekçilerinin duruşunu sürdüreceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, söz konusu yasa tasarılarına komitede ya da Meclis’te onay verecek milletvekillerinin kamuoyu önünde sorumluluk taşıyacağı kaydedilerek, ifade ve düşünce özgürlüğüne saldırı olarak nitelendirilen adımların karşısında durulacağı belirtildi.