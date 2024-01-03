“İfade edilen tarihlerde ülkede bile yoktum”

Serap ŞAHİN

İsias Otel Davası’nda mahkeme, sanıkları dinlemeye devam ediyor… Bu kapsamda İsias Otel’in projesini çizen mimar Erdem Yıldız savunmasını yaptı.

Yıldız, “Benim, 1995 – 2000 yılları arasında binanın inşaat mühendisi veya müteahhidi olduğum ifade ediliyor. O tarihlerde ülkede bile yoktum” dedi.

Yıldız, raporda statik projeden bahsedildiğini, ancak “mimar ve statik ifadelerinin yan yana gelemeyeceğini” iddia ederek, “Statik ile ilgili kısımlar benimle alakalı değil. Ben statikçi ya da mühendis değilim. Ben mimarım. Projenin uygulanması ile ilgili sorumluluğum var. Mimari projeyi hazırlamamı istediler sadece. Ben binayı 3600 m2 inşaata başladım ve o şekilde teslim ettim” ifadelerini kullandı.

Yıldız, proje mühendisinin, binayla ilgili mesulünün 2001 ve 2003 yılları arasında olduğunu söyledi.