Birleştirilmiş Sigorta Hizmetleri Düzenleme ve Denetim Değişiklik Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Tasarıya ilişkin raporu okudu.

Tasarı üzerine söz alan CTP Milletvekili Fikri Toros, Kıbrıs Türk sigorta sektörünün 2024 yılı sonu itibarıyla 120 milyon euroya varan aktif büyüklüğe ulaştığını, buna rağmen şirketlerin finansal güçlerinin sınırlı kaldığını ve Avrupa Birliği standartlarıyla uyumun sağlanamadığını söyledi.

Komite sürecinde yaptığı bazı önerilerin dikkate alınmadığını belirten Toros, “Yasanın niteliği arttırabileceğine inandığım sermaye tutarlarında güncelleme ve teminat limitlerinde euroya endeksleme maalesef uygun bulunmamıştır. Ayrıca sigorta ve reasürans şirketlerinin nakden ödenmiş asgari sermaye miktarlarında da birliğin görüşleri çerçevesinde hiçbir değişiklik yapılmamıştır.” dedi.

Toros, “Tasarıda yeni kurulacak sigorta ve reasürans şirketlerinin ödeyeceği kuruluş harcı, ödenmiş minimum sermayenin yüzde 10’uyken bu oran komite aşamasında yüzde 30’a yükseltilmiştir.” dedi.

Konuşmasında dijitalleşmenin sektör için zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Toros, dijital teknolojilerin sigorta şirketlerinin verimliliğini artırdığını, müşteri taleplerini daha hızlı ve doğru tespit etmelerine olanak sağladığını söyledi.

Sigorta sektörünün siyasetten arındırılması gerektiğini dile getiren Toros, bu alanda bağımsız bir düzenleyici kurum kurulmasının elzem olduğunu ifade etti. “İdeal olan, Sermaye Piyasası Kurulu niteliğinde bir kurumun kurulması ve sektörün ona bağlanmasıdır.” diyen Toros, mevcut durumda Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı Dairesi'nin sektörü denetlediğini ancak bu dairenin beşeri kaynaklarının yetersiz olduğunu söyledi.