"İde ile temizlik günü" Kukla Tiyatrosu 7 Ekim'de prömiyerini yapacak

"İde ile temizlik günü" adlı kukla tiyatrosu 7 Ekim Cumartesi günü prömiyerini Rüstem Kitabevi’nde yapıyor.

Şaziye Konaç'in yazıp yönettiği, Gülsefa Dede ve Erdoğan Kavaz'ın rol aldığı, Asya Kazafanalı’nın kuklaları tasarladığı kukla oyunu 5 yaş üzeri tüm çocuklar için uygundur.

Rezervasyon için Şaziye Konaç’a mesaj gönderebilir ya da 0533 864 73 90 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Korkularımız ve onlarla başa çıkmanın yolları konulu oyunun saat 11.00 ve 12.00 olmak üzere iki farklı seansı olacaktır.