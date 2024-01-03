“İddialar iftira, kaçak kat denilen yer teras”

Serap ŞAHİN

İsias Otel Davası'nda mahkeme sanıkları dinlemeye devam ediyor...

Bu kapsamda otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un eşi Ülviye Bozkurt kendini savundu.

Bozkurt, iddiaların "iftira" olduğunu öne sürdü, "Kaçak kat olarak nitelendirilen yer teras. kaçak kat değil" dedi.

Mahkeme sırasında Bozkurt'un avukatı, ortaokul mezunu olduğunu ve bir oteli işletme kabiliyeti olmadığını söyled. Bunun da savunmasına eklenmesini talep etti.

Bozkurt. "Kaçak kat denilmesini kabul etmiyorum. Ne zaman yapıldığını hatırlamıyorum. Söz konusu katı hiç görmedim. Otelin idaresiyle eşim ilgilenirdi, oğullarım ilgilenmezdi" ifadelerini kullandı.