İçki hırsızı “camide yaşıyordu”

Lefkoşa'da, Metropol Süpermarket’ten iki kez “viski” çalan, ardından Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘kaçak’ yaşam sürdüğü ve “camide yatıp kalktığı” belirtilen zanlı, hükümsüz tutuklu olarak 20 gün süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede, soruşturmaya ilişkin detayları aktaran polis, Cumartesi günü Lefkoşa'da, Metropol Süpermarket içerisinde müşteri olarak bulunan zanlının 3 adet toplam 2 bin 399,70 TL değerindeki 100cl Black Label marka içkiyi pantolonunun içerisine sokup herhangi bir ödeme yapmadan market dışına çıkarıp sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının Pazar günü yine Metropol Süpermarket içerisinde müşteri olarak bulunduğu esnada değeri 1429,80TLolan 70cl Chivas Regal ve 100 cl Chivas Regal marka içkiyi pantolonunun içerisine sokup herhangi bir ödeme yapmadan market dışına çıkarıp sirkat suçunu işlediğini açıkladı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde de zanlının 28 Kasım 2023 tarihinden itibaren Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, gerekli soruşturmanın yapıldığını, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının kalacak yeri olmadığını, camide yattığını söylediğini belirterek, 20 gün süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise “kızım hasta, babam hasta, param yoktu, moralim bozuktu içmek istedim, pişmanın, bana bir şans verin” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.