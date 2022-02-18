Huzuru bulmak için mi, hayatını sonlandırmak için mi tetiği çekecek?

Murat OBENLER

Lefkoşa Sanat Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Nihayet Bitti” 16 Şubat Çarşamba günü Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi’nde prömiyeri gerçekleştirdi ve uzun zamandan sonra seyirci ile buluştu. Yönetmenliğini Suzan Polat’ın yaptığı tek perdelik oyunda Arda Yalçın rol alıyor. Her şeyi tüketen bir gazetecinin medyatik yaşamı ve medyatik intihar arayışı üzerinden, bir intiharın toplumsal ve sınıfsal anatomisinin çıkartıldığı, toplum birey ilişkisinin paralelliğinde tüketimin irdelendiği, insanın varlık sorgulamasının yapıldığı tek kişilik oyunu pandemi koşulları çerçevesinde sınırlı sayıdaki seyirci izlerken oyun sonrasında tiyatroseverler Arda Yalçın’ı dakikalarca alkışladı. Oyunun yönetmeni Suzan Polat sahneye gelerek tüm ekibi tek tek takdim ederek onlara teşekkür ederken mekanı kendilerine açan Rüstem Kitabevi’ne de teşekkür etti.



Her Çarşamba saat 20.00’de Rüstem Kitabevi Büyük Sergi Salonu’nda sahnelenecek

LST’nin, ‘Herkes için Her Yerde Tiyatro’ sloganı ile oluşturduğu repertuvarına bir yenisini daha eklediklerin ifade eden Polat, Peter Turrini’nin kaleme aldığı; değişken düşünce, istek ve tutumlarının sonu gelmeyen başarılı, tanınmış bir gazetecinin intiharını gözler önüne sermesini konu alan Nihayet Bitti oyununu, 2022-23 tiyatro sezonunda LST olarak her Çarşamba saat 20.00’de Rüstem Kitabevi Büyük Sergi Salonu’nda sahneleyeceklerini kaydetti.

Oyun, eş zamanlı sergilerin devam ettiği salonda yer alan diğer sanat disiplinlerinden eserlere dokunulmadan yaratılacak bir bar ortamında hayat bulacak. Oyunun tasarım ekibinde müzik tasarımında Ulaş Öğüç, müzik uygulamasında Çağdaş Öğüç ışık tasarımı ve uygulamasında Diren Özdoğal, afiş tasarımında ise Naz Atun bulunuyor. Oyunun ekibi ise şöyle: “Yazan: Peter Turrini, Çeviren: Sibel Arslan Yeşilay, Yöneten: Suzan Polat, Oynayan: Arda Yalçın, Müzik tasarım: Ulaş Öğüç, Müzik uygulama: Çağdaş Öğüç, Işık Tasarım ve uygulama: Diren Özdoğal, Afiş tasarım: Naz Atun, Video: Arda Yalçın / Ulaş Öğüç.”