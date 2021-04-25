Gazeteci-yazar Hüseyin Kaba’nın “Çığlık Çığlığa Lefkoşa 4/ Afrika Yazıları-1” adlı kitabı yayımlandı.

KA yayınlarından basılan kitap, Hüseyin Kaba’nın Ağustos 2016 ile Mart 2018 tarihleri arasında Afrika gazetesinde yayımlanan yazılarından oluşuyor.

Yazar, kitabının hazırlanışıyla ilgili bilgi verdiği önsözünde şu ifadeleri de kullandı:

“Tarihi geçmişinde saklı derin bir kültür mirasına sahip bu güzelim yurdun merkezi Lefkoşa’nın daracık sokaklarından kimler geldi, kimler geçti? Güzelim şehir benim için her aman bir karasevda, ‘malihulya’ olmuştur! İskender Pala’dan mülhem O’ zamanla: şirazesi sökülmüş, şemse kabartması, mihrabiye nakışları bozulmuş, yazıları okunmaz, fesude bir el yazması kitaba dönüşmüştür! … Bir zamanlar dar ve kaldırımsız sokaklarında at arabalarının dolaştığını. Deve kervanlarının yük taşıdığını, düşmemek ve ayakta kalabilmek için sıkı sıkıya birbirine yaslanmış, sarılmış, halay çeker gibi kol kola omuz omuza germiş genç ve yaşlı evlerin, renkli insanların olduğunu görmekteyiz Çığlık Çığlığa Lefkoşa 4/Afrika yazılarında…”