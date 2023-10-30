Hurmada rekolte düşük, üreticiye göre en büyük neden, Kırmızı Palmiye böceği…

▶ Üreticiler, “Kırmızı Palmiye böceği nedeniyle artık cesaret edip de ağaca çıkamıyoruz. Çünkü ağaçlar bir bir düşüyor” dedi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefke bölgesinin simgesi hurmada bu yıl rekolte oldukça düşük… YENİDÜZEN’e konuşan Lefke’deki hurma üreticileri, bu yılın verimsiz geçmesinin sebeplerini anlattı, özellikle yıllardır mücadelesini verdikleri Kırmızı Palmiye böceğine dikkat çekti.

Bu yıl verimin az olmasındaki sebeplerin en başında geçen yılki rekoltenin yüksekliğinden kaynaklandığını aktaran üreticiler, bunun yanı sıra ağaçların hem Kırmızı Palmiye böceğinden, hem de aşırı sıcaklardan etkilendiğini ifade etti.

Üreticiler, yıllardır mücadele ettikleri Kırmızı Palmiye böceğinin artık önüne geçilmesi gerektiğini ve bunun için de herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi; “Kırmızı Palmiye böceği nedeniyle artık cesaret edip de ağaca çıkamıyoruz. Çünkü ağaçlar bir bir düşüyor” dedi.

Rekoltenin az olmasından dolayı üreticiler bu yıl festivalde de pek fazla ürün satışı yapamayacak. Lefke’de her yıl yapılan ve geleneksel hale gelen Hurma Festivali, 5 Kasım Pazar günü gerçekleşecek.

Üreticiler ne dedi?

Soner Yolaç: “Üreticiler, cesaret edip hurma ağacına çıkamıyor”

“Hurmada bu yıl rekolte az... Bunun en büyük sebepleri döllenme dönemi yaşanan aşırı sıcaklar, Kırmızı Palmiye böceğinin getirdiği zarar ve geçen yıl verimin daha fazla olmasıydı. Hurmanın yanında zeytin ve üzümde de bu yıl verim az oldu. Özellikle Kırmızı Palmiye böceğinin ağaçlara verdiği zarar böyle bir serveti günden güne azaltıyor. Bunun artık önüne geçilmesi lazım. Önüne geçilmesi için de herkes elini taşın altına muhakkak koymalı. Biz üreticiler de bunun için çok uğraşmıyoruz. Bu yıl ben az aşıladım. Sebebi de palmiye böceğidir. Üreticiler, cesaret edip hurma ağacına çıkamıyor. Çünkü düşmesinden korkuyor. Rekolte az olmasından dolayı festival bu yıl ürün açısından zayıf geçecek ama etkinlikler yine olacak.”

Cumali Karakuş: “Kırmızı Palmiye böceği konusunda artık harekete geçilmeli”

“Verim bu yıl oldukça düşük çünkü geçen yıl çok rekolte yüksek olmuştu. Hurma ağacının bir yıl verimi yüksek olur, ertesi yıl da ha az… Ancak sorun sadece o değil. Verimin düşmesinin önemli sorunlarından da yıllardır bitmeyen Kırmızı Palmiye böceğidir. Artık bu konuda ciddi çalışmalar yapılması ve herkesin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Özellikle yeni oluşanlarda ilaçlamaya gidilmeli ve bu servet devam ettirilmeli. Her yıl biraz daha azalıyor. 5 Kasım’da festivalimiz yapılacak ama ürün az olduğu için bu yıl tüm üreticiler ürün satışı yapamayacak. Yine de güzel bir festival olacak diye düşünüyorum.”

Ali Tecirli: “Bu mücadeleyi birlikte yürütmemiz lazım”

“Geçen yıl verim yüksek olmuştu, bu bakımdan bu yıl rekolte daha az… Bu bakımdan festivale de satış için pek fazla katılım olmayacak. Hurma yetiştiricileri yıllardır Kırmızı Palmiye böceği konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Kopup düşen ağaçlarda bile böcekler halen aktif. Ağaca çıktığınız zaman rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bunun artık önüne geçilmeli. Bu mücadeleyi birlikte yürütmemiz lazım. Üreticiler, belediye, Tarım Dairesi herkes elini taşın altına koymak zorunda. Eğer bunu yapmazsak, bu servet her yıl biraz daha azalacak ve günün sonunda yok olacak.”