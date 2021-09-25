Hulus İbrahim’in Yunancaya çevrilen “Mücadele Yılları” Londra’da tanıtıldı

Hulus İbrahim’in, Kıbrıs işçi sınıfı mücadele yıllarını kaleme aldığı “Mücadele Yılları” isimli kitabı Yunancaya çevrildi. Kitabın tanıtımı Londra’da yapıldı.

Wood Green’deki Kıbrıslılar Merkezi’nde yer alan kitap tanıtım gecesine AKEL Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek ana konuşmacı olarak katıldı.

Kızılyürek konuşmasında, Hulus İbrahim ve arkadaşlarının çok zor koşullarda verdikleri mücadelelere değindi, iki toplumun birlikte yaşamasını savundukları için kimisinin Kıbrıs’ı terk etmek zorunda kalırken, birçok kişinin de katledildiğini ya da susturulduğunu anlattı.

Yeni nesillerin Hulus İbrahim ve arkadaşlarının mücadelesini öğrenmeleri gerektiğinin altını çizen Kızılyürek, onların yaktığı meşalenin halen yanmakta olduğunu, Kıbrıs’ta umudun henüz yitirilmediğini, Federal Kıbrıs mücadelesinin devam ettiğini vurguladı.

Gecede etkinliği birlikte organize eden Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği Başkanı Derman Saraçoğlu ve AKEL Londra örgütünden Andreas Grigoriou da birer konuşma yaptı. Merhum Hulus İbrahim’in eşi Rosemary İbrahim de ayrıca kısa bir konuşma yaptı.

Rosemary İbrahim’ın, katılımcılara teşekkür ettiği konuşmasında “Hulus’un barış, demokrasi ve sosyalizm için verdiği bireysel mücadele onun ölümüyle belki son buldu, ama onun bıraktığı miras yeni nesillerle hayat bulmaya devam edecek” dedi.

Kıbrıs sorunu etrafındaki son gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda Kızılyürek, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Kızılyürek, “Aşırı milliyetçiliğin yükseldiği, şovenist politikaların tavan yaptığı bir dönemde olmamıza karşın, umutları yitirmenin hiçbir gereği yoktur. Mücadele devam etmektedir. Optimist olmak için elimizde çok nedenler vardır. Kıbrıs’ta Federal çözüm mümkündür. Her iki toplumda bunu savunan ve bu uğurda mücadele eden binlerce kişi, çok sayıda kurum ve kuruluşlar vardır” şeklinde konuştu.