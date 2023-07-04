Hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi

“Denize gitme” demesine karşın denize gittiği gerekçesiyle eşini ve baldızını ciddi şekilde darp edip bıçakla yaralayan zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, şiddete maruz kalan kadınların, aynı evde kalmaları nedeniyle korku duyduklarını bildirdiklerini belirtti, mahkeme zanlıyı 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderdi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Çarşamba akşamı, Gönyeli’de, H.Y. isimli zanlının “denize gitme” demesine karşın denize gitmesi nedeniyle eşinin üzerine soda şişesini savurduğunu, ardından da ciddi şekilde darp ettiğini aktardı.

Polis zanlının ayrıca eşine şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra bıçakla yaraladığını da söyledi.

Polis, zanlının akabinde eşini denize götürdüğü gerekçesiyle baldızını da darp ettiğini ve bıçakla yaraladığını aktardı.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, meselenin ciddi bir mesele olduğunu, alınan ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini, müştekilerin doktor kontrolünden geçirilerek raporlar temin edildiğini ayrıca kayıp emare bıçak olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talp etti.

Polis memuru, meselenin soruşturmasının tamamlandığını ancak müştekilerin aynı evde kaldıkları ve zanlıdan korktuklarını belirterek bu bağlamda olgular ışığında zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.