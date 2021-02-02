Hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bekleyecek

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı G. E. E. bugün teminat maksatlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlının hükümsüz tutuklu olarak bir ayı geçmeyecek süre cezaevinde beklemesine karar verildi.

Başkasına ait olan ve içerisinde 7.500 TL nakit para bulunan el çantasını, bulunduğu bardaki sandalye üzerinden alıp kaçan zanlı G.E. E. İşletmedeki güvenlik kamerasından tespit edilerek tutuklanmıştı.

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı G.E. E. Yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, zanlının “Sirkat ve ülkede İkamet izinsiz” suçlarından yargılandığını ifade etti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kırcalılar huzurunuzda bulunan zanlı G. E. E.’nin “Sirkat ve ülkede İkamet izinsiz” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 25 Ocak 2021 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa'da Bolu Sokak üzerinde faaliyet gösteren B.G’ye ait bir Cafe içerisinde bulunan bar önündeki sandalye üzerinden markası meçhul siyah renk el çantası ve içerisindeki 7.500 TL nakit parayı sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve kendisine ulaşılarak şubeye celp edildiğini söyledi. Aynı gün zanlının muhaceretinde yaptığımız kontrolde 30 Eylül 2018 tarihinden itibaren ülkede ikamet izinsiz olduğu tespit edildiğini mahkemeye aktaran polis memuru Güral Kırcalılar mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının muhaceret durumunun da dikkate alınarak uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.