Lefkoşa’da meydana gelen Geceleyin Ev Açma, Mülke Tecavüz, Darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ. K. teminat maksatlı yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı, hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bekleyecek.

Mahkemede mesele le ilgili olarak şahadet veren Ayça Soykara olayla ilgili bulguları aktardı.

Neler yaşandığını bir kez daha mahkemede aktaran Polis Soykara, huzurda bulunan zanlı İ. K.’nin 1 Ocak 2021 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Surlariçi - Lefkoşa'da bulunan eski eşine ait ikametgâha evin bahçe kısmının duvarından atlayarak bir cürüm işlemek maksadıyla kilitli olmayan yatak odası kapısını açıp girerek Geceleyin Ev Açma suçunu işleyip Mülke Tecavüz ettikten sonra tasarrufunda bulunan, henüz tespit edilemeyen makas ile yatak odasında yatmakta olan eşinin saçını kesip akabinde adı edilenin bunu fark etmesi üzerine yorgan ile yüzünü kapatıp vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp ettiğini söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının ayni gün akşamüstü tespit edilerek tutuklandığını mahkeme katardı. Polis yapılan ileri soruşturmada alınan tutukluluk sürelerinde çevre saadeti temin edilerek zanlını müştekinin evine daha öncede gelip pencereden evi dinlediği ve zanlının eşkaline uyan bir erkek şahısın evin damında kendilerini izlediğini, bunu daha öncede birçok kez yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının kaldığı yer ziyaret edildiğinde demirci atölyesine ait binada kaldığı tespit edilerek yapılan aramada müştekinin evinde bulunan Rexapin 2,5 ml hap kutusu tespit edilmiştir. Yine zanlının 04.01.2021 tarihinde Lefkoşa devlet hastanesine götürülerek kan örneği alınıp konu hap veya her hangi bir başka bir şey kullanıp kullanmadığı ile ilgili tespitin yapılması için İstanbul'a gönderildiğini belirtti.

Polis memuru Ayça Soykara zanlının ayrıca Barış ruh ve sinir hastanesinde kontrolü yapılabilmesi için gerekli yazışmalar yapılmış ve zanlı götürülerek cezai sorumluluğunun olup olmadığı tespiti ve daha önce tedavi görüp görmediği ile ilgili araştırma yapıldığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğu ve son olarak 8 ay hapis cezası almasına rağmen iyi halden şartlı tahliye edildiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.