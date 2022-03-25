Hükümet'in yerel seçim tarihi 27 Kasım

UBP-DP-YDP Hükümeti, Haziran ayındaki yerel seçimin ertelenerek, 27 Kasım’da yapılması için Meclis’e yasa tasarısı sundu.

Meclis Başkanı Zorlu Töre ile Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe'nin Ankara'da temaslarda bulunması nedeniyle 'en yaşlı' vekil sıfatıyla başkanlığa vekalet eden CTP Milletvekili Ceyhun Birinci, Pazartesi günkü Meclis birleşiminde gündeme gelmesi için tasarıyı imzalamadı.

Birinci'nin, Meclis Başkanı olması nedeniyle Töre'nin tasarıyı Meclis gündemine getirmesi yönünde bir yaklaşım içerisinde olduğu da öğrenildi.