Hükümetin “yeni atamaları” hiç bitmiyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyonunsa üst kademe operasyonu sürüyor.

ÜstEL Hükümeti’nde yine görevden alma ve atamalar yaşandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarda Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi, Devlet Planlama Örgütü, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Devlet Planlama Dairesi’nde yeni atamalar yapıldı.

Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi Genell Sekreteri Metin Gültekin 9 Temmuz Cumartesi tarihinden itibaren görevden alındı.

Ayrıca Devlet Planlama Örgütü, Sosyal Planlama Dairesi Başkanı Mehmet Kutup da görevden alındı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa görevden alınan bir diğer isim olurken, yerine Vesile Erdoğan atandı.

DEVLET PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANI KELEŞ

Devlet Planlama Dairesi Başkanı olarak ise Fadıl Keleş atandı.