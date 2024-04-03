Hükümetin görevden alma ve atamaları bitmiyor

UBP - YDP - DP Hükümeti, üst düzey bürokrat görevden alma ve atamalarına devam ediyor.

Resmi gazeteye göre tek seferde 7 kişi görevden alındı, 8 kişi atandı.

7 kişi görevden alındı

Üst Kademe Yöneticileri Yasası'na göre 31 Ağustos 2022 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi Müdür mevkiine atanan Ali Alioğlu bugünden itibaren görevden alındı. Yine aynı yasa kapsamında 6 kişi daha görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı Lefkoşa Kaymakam mevkiine atanan Bora Akkuş, İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Müdür mevkiine atanan Ercan Beşerler, Başbakanlık Dairesi Müdür mevkiine atanan Erdinç Akgür, Devlet Laboratuvarı Müdür mevkiine atanan Alsev Müderriszade, Merkezi Mevzuat Dairesi Müdür mevkiine atanan Müge Tunçbilek ve İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olan Ergin Erçoban bugünden itibaren görevden alındı. Erçoban, İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Müdür mevkiine getirildi.

YÖDAK Genel Sekreterliğe Erdinç Akgür atandı

İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Müdür mevkiine Firdes Arıcı, İçişleri Bakanlığı Lefkoşa Kaymakam mevkiine Cemal Kuyucu, İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Müdür mevkiine Ergin Erçoban, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Yödak Genel Sekreteri mevkiine Erdinç Akgür, Başbakanlık Dairesi Müdür mevkiine Salih Peköz, Devlet Laboratuvarı Müdür mevkiine Tarık Haydar, Merkezi Mevzuat Dairesi Müdür mevkiine Senal Gürsoy ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü mevkiine Özlem Keskinoğlu atandı.