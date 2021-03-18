Hükümetin 3 aylık karnesi: Kaos hükümeti

Kurulma aşaması bile tartışmalı olan UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, 19 Mart’ta dolduracağı 3 aylık görev süresine, kendi içinde yaşadığı iç çekişmeler dışında Meclis Başkanlığı krizi, erken seçim önerisi ve kabine değişikliğini sığdırdı. 3 ayda memleket yangın yerine döndü, sorunlar çözülemedi, siyasi gerilimler konuşuldu.

Bu süre içerisinde birçok sektör sokağa indi, pandemi sürecinin iyi yönetilemediğini savunarak, seslerini duyurmaya çalıştı, yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

MADDE MADDE YAŞANANLAR… Pandemi Hastanesi’nde ‘elektrik krizi’ yaşandı, aylarca sürdü.

Meclis Başkanı günlerce seçilemedi, erken seçim gündeme geldi.

Hayat pahalılığı kesintisi Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

Güneyde çalışan emekçiler ‘karantina’ eylemi yaptı, sokağa döküldü.

Eğlence sektörü çalışanları eylem düzenledi, isyan etti.

RES-BİR ‘sivil itaatsizlik’ kararı aldı.

Hükümetin aşı planı sınıfta kaldı, yeterli organizasyon yapılamadı, yerel bulaşın artmasına neden olabilecek uzun kuyruklar oluştu.

Bakanlar Kurulu ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi uzun süre tezat kararlar aldı.

Sağlıkta örgütlü sendikalar hemşire eksikliğini gündeme getirdi, eylem yaptı.

Ankara’da ‘ekonomik’ çözüm arandı, örgütler Türkiye'ye gitti.

Maliye ilk kez hazine bonosu çıktı, halktan ‘borç’ istedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı.

UBP ve YDP’de parti içi muhalefet sesleri yükseldi.

UBP’de ‘genel sekreterlik’ tartışması yaşandı.

Hükümetin açıkladığı 120 milyon TL’lik sektörleri kredi paketi tatmin etmedi.

Pandemi nedeniyle kapalı olan işletmelerin çalışanlarına verilecek bin 500 TL ödemeleri ‘yılan hikayesine’ döndü.

Sağlık çalışanları, polislerin ek mesai ödemelerinde 6 ay gerilik yaşandı.

Taşımacılar sokağa döküldü, 12 gün boyunca Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Turizm acenteleri helva dağıttı, sektörleri sorunlara dikkat çekti, hükümeti eleştirdi.

Hükümet, ekonomik tedbir alsa da kamuya onlarca atama yaptı, tepki topladı.

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’nın LAÜ’ye yaptığı atama siyaseti kızıştırdı, tansiyon yükseldi.

Ayşe GÜLER

Meclis’te 19 Aralık’ta ‘güvenoyu’ alarak, görev başı yapan UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, 87 gününü tamamladı.

Kurulma aşaması tartışmalı olan hükümet, 19 Mart’ta dolduracağı 3 aylık görev süresine, kendi içerisinde yaşadığı iç çekişmeler dışında Meclis Başkanlığı krizi, erken seçim önerisi ve kabine değişikliğini sığdırdı.

Bu süre içerisinde birçok sektör sokağa indi, pandemi sürecinin iyi yönetilemediğini savunarak, seslerini duyurmaya çalıştı, yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu’nun COVID-19 ile mücadele kapsamında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile ters düşen kararlar alması vatandaşların aklını karıştırdı, çelişkili durum hafızalara kazındı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılamada hükümet, hedeflediği adıma ulaşamadı.

Aşılama Şubat ayında başlasa da bu süre içerisinde yeterli organizasyonun yapılamaması nedeniyle özellikle ‘bulaşın’ artmasına neden olabilecek yol haritası izlendi.

Maliye Bakanlığı, ilk kez Azınlık Hükümeti döneminde gelirlerindeki ciddi kayıp ve oluşması muhtemel 400-430 milyon TL’lik bütçe açığıyla ilgili adım atarak, Merkez Bankası aracılığıyla ilk kez halka açık hazine bonosu ihracına çıktı.

Ekonomik tedbir adı altında birçok noktada kısıtlamaya gidilse de hükümetin atamalarda hız kesmemesi resmi kayıtlara da geçti.

COVID-19 nedeniyle kapalı olan sektörlere hükümet tarafından verilen bin 500 TL’lik destek ödemeleri bu sürede adeta ‘yılan hikayesine’ döndü.

Sağlık çalışanları, polis, gümrük ve diğer emekçilerin ek mesaileri ödemeleri 6 ay gecikti.

Hükümetin hayat pahalılığından yaptığı kesinti ile LAÜ’ye yapılan atama yargıya taşındı.

MADDE MADDE YAŞANANLAR…

Pandemi Hastanesi’nde ‘elektrik krizi’…

COVID-19 ile mücadelede etkin rol oynaması hedeflenen, 15 Kasım’da gösterişli bir törenle açılmasına rağmen faaliyete girmeyen Pandemi Hastanesi’nde ‘elektrik bilmecesi’ aylarca çözülemedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 28 Aralık’ta “Akşama kadar Pandemi Hastanesi’nde elektrik sorunu kalmayacak” açıklaması yapsa da, hastane günlerce ‘geçici’ akım kullandı.

92 oda, 182 yatak kapasiteli hastanenin açılışının üzerinden neredeyse aylar geçmesine rağmen,

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)’dan alınmış herhangi bir vizesinin bulunmaması tartışma yarattı.

Meclis Başkanı seçilemedi…

Kurulumu ‘tartışmalı’ olan hükümetin Meclis Başkanlığı seçimi de tartışmalı oldu.

UBP’nin aday gösterdiği Milletvekili Resmiye Canaltay’a hükümet ortakları destek vermedi.

Canaltay seçilemedi, Başbakan Ersan Saner ‘erken seçim’ istedi.

UBP bir sonraki meclis oturumunda Canaltay yerine Önder Sennaroğlu’nu aday gösterdi. Sennaroğlu, Meclis Başkanı oldu.

Hayat pahalılığı kesintisi mahkemelik

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yüzde 10.65’lik hayat pahalılığı ödeneğinde kesinti yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını yargıya taşıdı.

25 Şubat’ta görüşülmesi planlanan dava, kesintilerin 31 Aralık 2021’e kadar ödeneceğinin Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmesinin ardından görüşülmedi.

Sektörler ayaklandı… Güneyde çalışan emekçilerden ‘karantina’ eylemi

Güneyde çalışan emekçiler, hükümetin geçişlerle ilgili yeterli kararları almamasını eleştirmiş, eylem düzenlemişti.

Günlerce arka arkaya eylem yapan emekçiler, UNFICYP Misyon Şefi Elizabeth Spehar'a mektup göndermişti.

Hükümet, yapılan eylemler sonrasında karantina otellerinde kalmaları koşulu ile geçişlere izin vermişti.

Eğlence sektörü eylem yapmıştı…

“Eğlence Sektörü İnisiyatifi" ismi altında bir araya gelen bar, kafe ve restoran sahipleri ve çalışanları Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık önünde eylem yapmıştı.

İnisiyatif, ‘açılmaya’ yönelik gerekli kararların alınmadığını ifade ederek, sokağa inmişti.

RES-BİR’den ‘sivil itaatsizlik’

Restorancılar Birliği (RES-BİR), sivil itaatsizlik de dahil bir dizi eylem planı kararı almıştı.

Aralık 2020’den beridir kapalı olduklarını vurgulayan Eğlence Sektörü İnisiyatifi, açıklamalarında

Aralık 2020’den beridir kapalı olduklarını vurgulayan Eğlence Sektörü İnisiyatifi yol haritasının belirlenmemesine isyan etmişti.

“Aşı Planı” sınıfta kaldı…

COVID-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılamada hükümet hedeflediği adıma ulaşamadı.

Aşılama Şubat ayında başlasa da bu süre içerisinde yeterli organizasyonun yapılamaması nedeniyle özellikle ‘bulaşın’ artmasına neden olabilecek yol haritası izlendi.

Vatandaşlar, hastanelerde uzun aşı kuyruğu oluşturdu.

Bazı hastanelere yeterli miktarda aşı gelmedi.

Türkiye’den gerekli aşının gelmemesi nedeniyle ilk doz aşı aşılama durdu, bakanlık elindeki aşıları ikinci doz aşı için kullandı.

Bakanlar Kurulu ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ikiye bölündü…

Azınlık Hükümeti’nin görevde olduğu 3 aylık dönemde; Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile Bakanlar Kurulu arasında ciddi fikir ayrılıkları yaşandı.

Açılım kararlarına yönelik çelişkili açıklamalar, vatandaşların kafasını karıştırmıştı.

Sağlıkta örgütlü sendikalar isyan etmişti

Pandemi döneminin en büyük emekçilerinden hemşireler, istihdamların yetersiz kalması nedeniyle eylem yapmıştı.

Sağlıkta örgütlü 3 sendika; Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) bu konuda gerekli adımların atılmadığını açıklamıştı.

Sendikalar, vakaların artması nedeniyle hemşirelerin iş yükünün oldukça arttığına dikkat çekmişti.

Ankara’da ‘ekonomik’ çözüm arandı…

Hükümetin görev süresi boyunca yalnızca eylemler değil, Ekonomik Örgütler Platformu’nun Ankara ziyareti de çok konuşuldu.

“Egemen Devlet”, irade ve demokrasi tartışmaları arasında, Ekonomik Örgütler Platformu, “KKTC” ekonomisine Ankara’da çözüm aradı.

Örgütler, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü.

Örgütlerin bu hareketi ‘hükümet gölgede kaldı” yorumuna neden oldu.

Maliye ilk kez hazine bonosu çıktı, halktan ‘borç’ istedi

Maliye Bakanlığı, ilk kez Azınlık Hükümeti döneminde gelirlerindeki ciddi kayıp ve oluşması muhtemel 400-430 milyon TL’lik bütçe açığıyla ilgili adım atmış, Merkez Bankası aracılığıyla ilk kez halka açık hazine bonosu ihracına çıkmıştı.

Hükümetin attığı bu adımla, mevduat sahibi vatandaşlardan bankaların sağladığı faiz oranın üzerinde, 70 gün süreyle 10 milyon TL borç alınmasının da kapısı aralanmıştı.

Pilli görevden alındı…

Kabinede Sağlık Bakanı olarak görev yapan Dr. Ali Pilli, Başbakan Saner tarafından görevden alındı.

Pilli görevden alındığını televizyon programından öğrendi. Bu konuda Başbakan Saner, hükümet ortaklarına da bilgi vermeyerek, kabinede değişiklik yaptı.

Pilli’nin görevden alınmasının ardından UBP içerisinde tartışmalar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi ve kızı da bu duruma tepki gösterdi.

Pilli yerine ‘jet skandalı’ ile gündeme gelen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel atandı.

Bu atama da parti içerisinde farklı seslerin yükselmesine neden oldu, kurultay gündeme geldi.

UBP ve YDP’de parti içi muhalefet sesler…

Hükümetin 3 aylık görev süresince hem UBP hem de YDP’de parti içi muhalefet sesler ve kurultay gündeme geldi.

Zaman zaman her iki partide tansiyon yükseldi, hükümette oldukları kısa süreye rağmen UBP ve YDP’deki tartışmalar kamuoyu gündeminden düşmedi.

UBP’de ‘genel sekreterlik’ tartışması…

Azınlık hükümetinin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi’nde sular durulmadı.

Yarım kalan kurultay süreci, Başkanlık yarışında ikinci tura kalan adayların çekilmesi ve Ersan Saner’in seçimsiz Genel Başkanlık görevine getirilmesi, Meclis Başkanlığı seçimi sürecinde yaşanan kriz ve son olarak da Ali Pilli’nin görevden alınmasının ardından UBP’de Genel Sekreterlik çekişmesi yaşandı.

120 milyon TL’lik kredi paketi tatmin etmedi…

Hükümetin pandemi nedeniyle açıkladığı 120 milyon TL’lik kredi paketi sektörleri tatmin etmedi, muhalefet “borcu borçla kapama kararına” tepki gösterdi.

Bin 500 TL’ler ‘yılan hikayesine’ döndü…

COVID-19 nedeniyle kapalı olan sektörlere hükümet tarafından verilen bin 500 TL’lik destek ödemeleri bu sürede adeta ‘yılan hikayesine’ döndü.

Hükümet, 2020 yılından kalma yükümlülüklerini gecikmeli yerine getirdi.

120 milyon TL kredi paketi içerisinde yer alan yeni bin 500 TL destek ödemeleriyle ilgili de adım henüz atılmadı.

İlk etapta destekten hangi sektörlerin yararlanacağı belirlenmedi.

Şu anda 58 bin kişinin başvuruda bulunduğu ödemelerle ilgili listelerin değerlendirileceği Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı.

Ödemelerle ilgili net tarih yine paylaşılmadı.

Ek mesailerde 6 ay gerilik…

COVID-19 ile mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanları, polis, gümrük ve diğer emekçilerin ek mesaileri ödemeleri 6 ay gecikti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bu konuda çalışmaların sürdüğünü açıklasa da ek mesai ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin net bir tarih vermedi.

Taşımacılar sokağa döküldü, 12 gün boyunca isyan etti…

Birçok kesim gibi hükümetin görev süresince toplu taşımacılar da sokağa dökülmüştü.

Taşımacılar, pandemi nedeniyle çalışamadıklarından dolayı seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinden muafiyet talepleri yanıtsız kaldığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde 12 gün boyunca eylem yapmıştı.

12.günün sonunda taraflar arasında uzlaşıya varıldı, araçlar Başbakanlık önünden kaldırıldı, eylem sona ermişti.

Turizm acenteleri helva dağıttı

Turizm acenteleri de hükümetin görev süresi boyunca eylem yapan sektörler arasında yer aldı.

Acenteler, 12 Mart’ta Başbakanlık önünde eylem düzenleyerek hükümet eliyle öldürülen turizm sektörünün helvasını dağıtmıştı.

Sektörün ayakta kalması için mücadele verildiğini söyleyen acenteler, "Sadaka değil destek istiyoruz" demişti.

Turizmciler iki kez eylem yaptı

Pandemi nedeniyle iş yerleri kapalı olan turizm emekçileri iki kez arka arkaya eylem düzenlemişti.

Girne’de 5 Mart tarihinde bine yakın kişiyle eylem yapan emekçiler bu kez oldukça kalabalık bir şekilde önceki gün Lefkoşa’da eylem gerçekleştirmişti.

Girne ve Mağusa’dan onlarca otobüs ve kendi araçları ile eyleme katılan turizm emekçileri, pankartlar ve sloganlar atarak Meclis’e yürümüş, “iş, aş, adalet” eylemi yapmıştı.

Onlarca atama

Ersan Saner’in Başbakanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Azınlık Hükümeti ekonomideki krize ve salgına rağmen “üst kademe yöneticileri” atanmasında bir rekora imza attı.

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti bir bölümü ciddi kısıtlamalarla geçen dönemde bile atamalarda hız kesmedi

9 Aralık 2020’de kurulan Azınlık Hükümeti, göreve geldiği günden bu yana 42 atama yaptı.

Tüm bu atamalar Resmi Gazete’de yayınlandı, yürürlüğe girdi.

LAÜ’ye atama tartışma yarattı…

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Lefke Avrupa Üniversitesi yönetimine ‘sahte resmi belge düzenleme’, ‘sahte resmi evrağı tedavüle sürme’, ‘sahte belge düzenleme’, ve ‘başkasının kimliğine bürünme’ suçlarından hapis cezası alan Okan Erdemsiz'i atadı.

Bu karar, kamuoyunda büyük tartışma yaratmış, siyaset de karıştı.

Erdemsiz’in 2018 yılındaki genel seçimde milletvekili adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından düşürülmüştü.

Halkın Partisi, söz konusu atamayı yargıya taşıdığını açıkladı, Erdemsiz görevinden istifa etti.