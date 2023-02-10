Hükümet, yurttaşların hayatını kaybettiği yapılarla ilgili hukuki işlem başlatıyor

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının hayatını kaybetmesine sebep olan yapılarla ilgili hukuki işlemlerin başlatılması için Dışişleri Bakanlığı’na talimat verdiğini açıkladı.

Üstel, “hükümetimiz, yaşamını yitiren veya depremden etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukukunu korumak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile istişare içinde başlatılacak tüm teknik ve yasal çalışmaların takipçisi olacaktır” dedi.

Üstel, BRT’ye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Dışişleri Bakanlığımıza, vatandaşlarımızın canlarını yitirdiği yapılarla ilgili gerekli yasal kovuşturmaların ivedilikle yapılmasını sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Savcıları ile resmi temaslara başlamaları talimatını vermiş durumdayız.

Hükümetimiz, yaşamını yitiren veya depremden etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukukunu korumak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile istişare içinde başlatılacak tüm teknik ve yasal çalışmaların takipçisi olacaktır.”