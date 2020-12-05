Hükümet yoksa kurultay da yok

31 Ekim’de gerçekleştirilen ve 2. turu 5 Kasım tarihinde iptal edilen kurultayın Divan Başkanı Zorlu Töre YENİDÜZEN’e konuştu, Parti Meclisi’nin kurultayın Hükümet’in kurulmasından sonraki en kısa sürede yapılmasına ilişkin ‘oyçokluğu’ görüşü bulunduğunu belirtti. Öte yandan bir grup UBP’li sosyal medyada UBP kurultayının yapılması için eylem hazırlığında olunduğunu paylaştı.

Meltem SONAY

UBP’nin yılan hikayesine dönen 11. Olağanüstü Kurultayı, ‘Hükümetin kurulmasından sonraya’ kaldı…

31 Ekim’de gerçekleştirilen ve 2. turu 5 Kasım tarihinde iptal edilen kurultayın Divan Başkanı Zorlu Töre YENİDÜZEN’e konuştu, Parti Meclisi’nin kurultayın Hükümet’in kurulmasından sonraki en kısa sürede yapılmasına ilişkin ‘oyçokluğu’ görüşü bulunduğunu belirtti.

UBP, ‘45 gün içerisinde Kurultay’ın yapılması gerektiğini’ işaret eden Tüzüğünü yine bir kenara, Parti Meclisi’nin ‘oyçokluğu’ kararını ise uygulamaya koydu.

UBP Tüzüğü’nün işaret ettiği 45 günlük süreye göre UBP Kurultayı’nın 7 Aralık tarihine kadar yapılması gerekiyor.

‘45 içerisinde yeni bir kurultay yapılacağı’ açıklanmıştı

UBP Tüzüğü’nün işaret ettiği 45 günlük süreye göre UBP Kurultayı’nın 7 Aralık tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Hatırlanacağı üzere 7 Kasım’da yapılması planlanan ikinci turu, Parti Genel Başkanlığı için yarışacak Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy adaylıktan çekilmesi ile ‘sürüncemede’ kalmıştı.

UBP yetkili organları konuyla ilgili bir dizi toplantı gerçekleştirmiş, 11. Olağanüstü Kurultay’ın Divan Başkanı Zorlu Töre, “Bu kurultaydan bir genel başkan çıkmadı. 45 gün içerisinde yeni bir kurultay yapılacak” açıklamasında bulunmuştu.

Töre, partinin yetkili organlarının yeni bir kurultay tarihi belirleyeceğini, bunun tüzüğe uygun olarak yapılacağını Siyasal Partiler Yasası ve UBP Tüzüğü’nün bunu emrettiğini söylemişti.

UBP Başkan Vekili Ersan Saner de bundan sonraki sürecin tüzüğe göre yapılacağını ifade ederek, tüzüğe göre Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olmasıyla partinin 45 gün içinde kurultaya götürülmesi gerektiğini, dolayısıyla sürecin tüzüğün emrettiği şekilde ilerleyeceğini belirtmişti.

Töre: “Anayasa kuralı değil… Sıkıntı yok”

11. Olağanüstü UBP Kurultayı’nın Divan Başkanı Zorlu Töre YENİDÜZEN’e konuştu, Parti Meclisi’nin kurultayın Hükümet’in kurulmasından sonraki en kısa sürede yapılmasına ilişkin ‘oyçokluğu’ görüşü bulunduğunu belirtti.

“Tüzükler bağlayıcı olduğu kadar olağan üstü durumlarda Parti Meclisi’nin değerlendirmesi ile farklı kararlar da üretilebilir” diyen Töre, ‘Tüzüğün Anayasa kuralı olmadığı’ görüşünü de belirtti.

“Parti içinde farklı görüşler de var, normaldir…”

Töre, “Sıkıntılı bir durum yok, Genel Başkan Vekilimiz kurultaya kadar görev yapacak. Parti Meclisi’nde kurultayın hükümetin kurulmasından sonra yapılması yönünde bir oyçokluğu kararı var, tabii farklı yorumlar da var, bu da normaldir, demokrasi gereğidir” şeklinde konuştu.

Zorlu Töre UBP Kurultayı’nın hükümetin oluşmasının ardından Parti Meclisi’nin belirleyeceği tarifte, en kısa sürede yapılacağını söyledi.

‘Kurultay hemen şimdi’ eylemi

Öte yandan bir grup UBP’li sosyal medyada UBP kurultayının yapılması için eylem hazırlığında olunduğunu paylaştı.

Basına da yansıyan haberlere göre Partililer bugün saat 14.00’te UBP Genel Merkezi önünde “Kurultay hemen şimdi” sloganıyla eylem yapacak.

UBP'lilerin bir an önce kurultaya gidilip genel başkanlık yarışının sonuçlanmasını talep etmek amacıyla parti içinde baskı oluşturmaya çalıştığı iddia edildi.