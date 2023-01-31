Hükümet yanlıştan döndü: Tasarı geri çekilecek

UBP-DP ve YDP hükümeti, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) yasasına yönelik değişiklik girişiminden geri adım attı.

Devletler arası ve uluslararası anlaşmalarda Oda’nın vize vermesinin önüne geçmesinin hedeflendiği değişiklik yapılmayacak.

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, KTMMOB Başkanı ve oda başkanları ile yapılan toplantı sonucunda görüş birliğine varıldığını, bu nedenle yasal bir değişikliğe gerek duyulmadığını açıkladı.

Hükümete mensup 3 milletvekili sundukları öneri ile KTMMOB Yasası’na “Devlete ait projeler ile uluslararası antlaşmalar veya bunlara dayanan protokoller uyarınca yapılacak projeler için vize alınması gerekmez” maddesinin eklenmesini önermişti.

Üstel açıklamasında, “Devletin ve ilgili kurumların denetleyici olarak süreçlere etkin şekilde dahil edilmesi konularında varılan mutabakat üzerine şu an yasal bir değişikliğe gerek kalmadığı noktasında görüş birliğine varılmıştır” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere, son dönemlerde ülkemizin gelişimine, kalkınmasına ve insanımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen devlet projeleri ve uluslararası antlaşmalar veya bunlara dayanan protokoller uyarınca başlatılan projelerin hayata geçirilmesi noktasında yaşanan aksama veya gecikmelerin ortadan kaldırılmasına yönelik hükümetimiz bazı yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin çalışma başlatmıştır.

Bu çalışmalar devam ederken, konuya paydaş KTMMO Birliği ve Başbakanımız tarafından yetkilendirilen temsilciler arasında yapılan ön görüşmelerin ardından, bugün KTMMO Birliği Başkanı ve paydaş oda başkanları, ilk kez Başbakanlıkta Sayın Başbakan Ünal Üstel'in Başkanlığı'nda son derece samimi, yapıcı ve çözüm odaklı bir toplantı gerçekleştirmişlerdir.

Toplantıda, devlete ait projeler ve uluslararası antlaşmalar veya bunlara dayanan protokoller uyarınca başlatılan projelerin, yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmadan, mevcut yasalarla, hızlı, güvenli ve kontrollü bir şekilde tamamlanması için, nasıl hareket edileceği ve varsa ihtiyaç duyulan noktalarda yapılacak düzenlemelerle sorunların nasıl aşılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Toplantı neticesinde, projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve halkın hizmetine sunulması, tüm kurumların ve paydaşların bu konuda gerekli tedbirleri alması, devletin ve ilgili kurumların denetleyici olarak süreçlere etkin şekilde dahil edilmesi konularında varılan mutabakat üzerine şu an yasal bir değişikliğe gerek kalmadığı noktasında görüş birliğine varılmıştır.

Ayrıca bir kamu kurumu niteliği taşıyan KTMMO Birliği ve diğer paydaş odaların temsilcileri devlet projelerinin aksamadan ilerleyebilmesi için mesleki denetimlerin hızlı ve etkin bir şekilde yapılacağına ilişkin samimi görüşlerini de ortaya koymuşlardır.

Hükümet olarak, halkımızı ilgilendiren her konuda tüm paydaşlara diyalog kapılarını sonuna kadar açık tutmaya, ortak akla ve işbirliğine dayanan, çatışmadan uzak, uzlaşmacı tavrımızı sürdürmeye devam ediyoruz ve edeceğiz.”