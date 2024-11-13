Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin uzatmalara oynadığını söyleyerek, “Hiçbir şey bu saatten sonra UBP ve Hükümet içi uzlaşıyı sağlayamaz” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Akansoy, erken seçim çağrısını bir kez daha yineleyerek, “Ne istediğini bilen meşru ve güçlü bir hükümet olmadan sorunlarla baş edilemez” ifadelerini kullandı.

Akansoy’un açıklaması şöyle:

"Hükümet partileri kendi içlerindeki sorunu, muhalefete delege etme noktasında bayağı çaba sarfediyor.

Demokrasi ve hukuk ayaklar altına alınmıştır, bu bir gerçek. Buna bağlı en büyük tehlike siyasal düzeni otoriterleştirme eğilimleri ve Kıbrıs sorunundaki korkunç savrulmayı ve başarısızlığı gölgeleme çabalarıdır.

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi değerlerini yerle bir etme çabalarını görmezden gelemeyiz.

Hükümet uzatmaları oynuyor. Hiçbir şey bu saatten sonra UBP ve Hükümet içi uzlaşıyı sağlayamaz. Tek ortak yanları koltuklarını koruma sevdası yani erken seçim istememeleri. Ancak bu tercihleri de sürdürülebilir değil. Ülkede her alanda büyük bir kriz var. Ne istediğini bilen meşru ve güçlü bir hükümet olmadan sorunlarla baş edilemez. Gidişattan halkımız ve sektörler daha da büyük zarar görecektir.

Bu nedenle erken seçimden, demokrasi ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeyeceğiz, diyoruz.

Çare, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir düzeni sonuna kadar benimsemek, içselleştirmek ve yaşamaktır."