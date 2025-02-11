“Hükümet sigortacılık sektörünü de rant kapısı haline getirdi”

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars YENİDÜZEN’’in bugün manşetine taşıdığı sigorta şirketleri konusunu Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getirdi, “Hükümet sigortacılık sektöründen rant sağlıyor” dedi. Sigortacıların uzun zamandan beridir bu konuda Maliye Bakanı’na bunun önüne geçilmesi için çağrıda bulunduğunu aktaran Baybars, bunun görmezden gelindiğine dikkat çekti, ihtiyaç olmamasına rağmen sigorta şirketlerinin arttığını belirtti.

Bir kişi 10 milyon TL sermayesi varsa başvuru yapabiliyor” diyen Ayşegül Baybars, yalnız sermayenin değil, ilgili mevzuat gereği 7 kişiden oluşan bir personel yapısı olması gerektiğini söyledi.

Sigorta şirketi sektörüne girecek kişilerin liyakat sahibi olması gerektiğinden bahseden Bağımsız Milletvekili Baybars, “verilen sigorta şirketleri arasında genel müdürü olmayan şirketler var. Genel müdürü olmayan şirket demek mevzuat gereği işlem yapamaz. Güneyden gelen araçlar için ciddi bir rant var. Bu rant aylık 10-15 bin Euro civarında” ifadelerini kullandı, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bu konuda denetim yapmadığını belirtti.

Baybars şöyle devam etti: “Kendi yandaşlarınıza menfaatleriniz doğrultusunda şimdi de sigorta şirketleri üzerienden bir kazanç yaratıyorsunuz. Bu durum böyle giderse sigortacılık sektörü de batacak. Hükümet yasanın gerekliğini yapmıyor ve yasanın gerekliğinin yapmayan şirketlere Para Kambiyo Dairesi neden yaptırım uygulamıyor. Bugün YENİDÜZEN’in manşetinde Bu konu vardı. Bunlar çok ciddi iddialar. Sigorta şirketlerinin varlığı bu ülkede çok önemlidir. Bu sektörün ayağına sıkılmamalı.”