“Hükümet kurumsallıktan uzaklaştı, yönetim de keyfiliğe terk edildi”

Genel Kurul’da Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, “Göçle Mücadele Ve Çalışma Hayatı” konulu güncel konuşma yaptı.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Baybars, “Son dönemlerde devlet aklının zedelendiği hükümetin kurumsallıktan uzaklaştığı, yönetiminin de keyfiliğe terk edildiği günler yaşıyoruz.” dedi.

Düzensiz göç meselesi ve düzensiz göçle birlikte ülkedeki nüfus politikasının hala bir politika olarak devamlılığa ulaşmadığını belirten Baybars, ülkede en büyük sıkıntılardan birinin plansızlık, popülizm ve günübirlik kararlar olduğunu savundu.

Ülkenin tüm sektörlerinin birer birer çöktüğünü belirten Baybars, ülkenin can damarı denilen yükseköğrenim ve turizm sektörünü sıkıntılı hale geldiğini ifade etti.

Kayıt dışılık sorununa değinen Baybars, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılara değindi.

Baybars, çalışma hayatı ve iş gücüne ilişkin kapsamlı politikalar oluşturulmadığını kaydetti.

Hükümetin süzgecinden geçmeyen birçok üniversite açılmaya başlandığını savunan Baybars, eleştirilerde bulundu.

“Ülkemiz aslında insan ticaretiyle, insan kaçakçılığıyla ve son dönemde de sahte diplomalarla ve eğitimde niteliğin düştüğü meselelerle anılır hale geliyor.” diyen Baybars, yükseköğrenimde kriz yaşandığını ileri sürdü.

Ülkede üniversite enflasyonu yaratıldığını belirten Baybars, “Yükseköğrenimimiz sadece ekonomik aklın devamı olarak görülüp, öğrenciyi de tamamen para olarak görmeye odaklı bir yapıya dönüştü.” dedi.

Cezaevinin nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin sadece yabancılardan oluşmadığını aynı zamanda öğrenci olarak bu ülkeye girenlerden oluştuğunu belirten Baybars, inşaat sektörünün lokomotif sektörlerinden bir tanesi olduğunu kaydetti.

İnşaat sektörü konusunda konuşan Baybars, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.

Plansızca ve günübirlik kararlarla hayata geçirilen politikalar sonucunda sektörün önünü göremediğini savunan Baybars, “İnşaat sektöründe keyfi bir şekilde kontrolsüzce ve geleceği düşünmeden yaptığınız açılımlarda bugün inşaat sektörünü getirdiğiniz durum ortada.” diye konuştu.

Kumarhane turizmi konusunda eleştirilerde bulunan Baybars, konuşmasında bunların düzensiz göçle ve yabancı iş gücü politikalarıyla ilgisi olduğunu belirtti.

Düzensiz göçle mücadele amacıyla alınan araçların ne amaçla kullanılacağını soran Baybars, “6 ilçede kayıtsız insanları toplayıp götürecek mi? Bunu yapacaksa zaten yasal yetkisi yok.” diye konuştu.