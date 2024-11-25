“Hükümet kriz yönetiminde sınıfta kaldı”

KTÖS Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen, hükümetin kriz yönetimi konusundaki eksikliklerini sert bir dille eleştirdi.

Erilen yaptığı açıklamada, “Ülkemizin kuzey yarısında kurulan yapının uyduruk hükümeti bir kez daha sınıfta kalmıştır. UBP-DP-YDP Hükümeti ve onun Eğitim Bakanlığı kurultay hesapları uğruna okulların açılışını bir hafta erteleyebiliyorken, doğal afet gibi olağanüstü durumlarda kriz yönetemediğini icraatsızlığıyla ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Saate 80 kilometreye ulaşan fırtınanın ülke genelinde ciddi hasara yol açtığını belirten Erilen, “Fırtına ağaçları sökmüş, tabelaları, çatıları, su depolarını uçurmuş, pek çok bölgede elektrik kesintilerine neden olmuştur. Fırtınanın etkisinin süreceği açıklanmışken, yetkililer ve bazı bakanlıklar sokağa çıkılmaması gerektiği konusunda uyarılar yaparken, KKTC’nin yamalı bohça hükümeti ve onun Eğitim Bakanlığı, hiçbir güvenlik tedbiri almadan okulların devamı yönünde karar almıştır.” dedi.

Erilen, böyle bir afet ortamında ilkokullar arası futbol karşılaşmalarının devam etmesi yönünde alınan kararların toplumda infial yarattığını da vurguladı. “Eğitim Bakanlığı sadece kendi araç park yerindeki manzaraya bakarak afetin boyutunu algılayabilirdi. Ancak anlaşılan odur ki, siyaset, çocuklarımızın güvenliği tehlikede olunca değil koltuklar tehlikede olunca hızlı kararlar almayı uygun görmektedir.” diyerek, hükümeti çocukların güvenliğini hiçe saydığını belirtti.

KTÖS’ün bu sürecin takipçisi olacağını belirten Erilen, “Çocuklarımızın güvenliği bizler için tartışmasız bir gerçekliktir. Takipçisi olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.