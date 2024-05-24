Hükümet, kendi yasasını ilk günden deldi

UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup milletvekillerinin oylarıyla yürürlüğe giren yabancılara yönelik taşınmaz mal satılmasıyla ilgili yasal değişiklikte, yabancı yatırımcıların en az 20 milyon Euro yatırım yapması halinde tanışmaz mal satın almasına izin verileceği ifade edilmesine karşın Bakanlar Kurulu, 3 milyon Euro karşılığında Çatalköy’deki 11 dönümlük araziyi yabancı bir şirkete satma kararı aldı.

Önceki gün yürürlüğe giren Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası’nda, yatırım amacıyla toprak alacak yabancının en az 20 milyon Euro yatırmak zorunda olduğu ifade ediliyor.

Ancak UBP – YDP – DP Hükümeti, yasadaki değişikliğin yürürlüğe girmesinden bir gün sonra, Aty-Adalı Turizm Yatırım Şirketi Ltd.'ye Girne – Çatalköy bölgesindeki 11 dönüm 2 evlek olan taşınmaz malı yatırım amacı ile Mağusa’daki bir bankaya yatırılan 3 milyon Euro karşılığında satmaya karar verdi.