Hükümet kayıp, muhalefet beklemede

Ayşe GÜLER

Meclis Genel Kurulu’nda ‘nisap’ sancısı sürüyor.

Saat 10.00’da bir araya gelmesi beklenen Meclis’te UBP-YDP-DP Azınlık Hükümeti henüz toplantı yeter sayısına ulaşamadı.

Muhalefet ise saatlerdir Meclis’te bugünkü toplantının yapılıp, yapılmayacağının netlik kazanmasını bekliyor.

Hatırlanacağı üzere; Meclis Danışma Kurulu, 6 Şubat’ta erken seçim yapılmasına ilişkin öneriyi sabah saatlerinde görüşmüş, uzlaşı çıkmamıştı.

Başbakan Ersan Saner, erken seçim tarihinin belirlenmesi için Meclis Danışma Kurulu toplantısında, seçim yasaklarının ötelenmesini de koşul olarak ileri sürünce toplantı sonuçsuz kalmıştı.

10.00 Yasama yılı tatilinin ardından nisap sorunu nedeniyle ilk resmi toplantısını yapamayan, Perşembe günü ise denetim görevini yerine getiren Meclis'te gözler bugünkü birleşimde.

Muhalefetin nisapla ilgili destek vermediği UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti'nin toplantı yeter sayısına ulaşıp ulaşmayacağı merak uyandırdı.

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, Başbakan Ersan Saner'le bir araya geldiklerini, erken seçim tarihi olarak 6 Şubat önerisini sunduğunu söyledi.

YENİDÜZEN'e konuşan Zaroğlu, bugünkü Meclis oturumu öncesinde de muhalefet parti başkanlarıyla da değerlendirme yapacağını kaydederek, nisaba destek verip vermeyeceğinin bu görüşme sonrası netleşeceğini de aktardı.

Denktaş: Hükümete de nisaba da desteğim yok

DP Milletvekili Serdar Denktaş da bugünkü Meclıs Genel Kurulu'nda nisaba destek vermeyeceğini açıkladı.

YENİDÜZEN'e konuşan Denktaş, " Nisaba destek vermememin gerekçelerini bütün memleket biliyor. Bu hükümete destek vermeyeceğim" dedi.