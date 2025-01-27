“Hükümet hayatı daha pahalı hale getiriyor”

Meclis’te kürsüye çıkan Sami Özuslu, Kıbrıs’ın kuzeyi, güneyi ve İngiltere arasındaki gıda fiyatlarına işaret etti, kuzeyin 2 katı daha pahalı olduğunu belirterek, Hükümetin önlem almadığını belirtti.

Hükümetin ısrar ve inatla pahalılığı önleme yönünde adım atmadığını vurgulayan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, “Hükümet, temel girdileri ucuzlatmak, üretim maliyetlerini aşağı çekmek yerine yeni vergiler koyarak hayatı daha da pahalandırıyorlar.” dedi. Devletin denetim görevini de yerine getirmediğine işaret eden Özuslu, gerekli sübvansiyon ya da narh uygulamasını gündeme almayarak serbest ekonominin kuralsızlıkmış gibi “hükümetçilik” oynadığını söyledi.

Kuzey ve güney arasındaki gıda fiyatlarına dikkat çeken Özuslu, İngiltere’deki fiyatlara da işaret etti bütün tavuğun kilosunun kuzeyde 223 TL, güneyde 118 TL, İngiltere’de ise 120 TL olduğunu söyledi. 12’lik yumurta kuzeyde 130 TL, güneyde 112,5 TL, İngiltere’de ise 121 TL olduğunu belirtti. Sütün ise kuzeyde 62 TL, güneyde 55 TL, İngiltere’de ise 28 TL olduğunu ifade etti.

Patatesin kuzeyde 85 TL, güneyde 41,5 TL, İngiltere’de ise 38 TL olduğunu söyledi. Muzun da aynı şekilde Kıbrıs’ın kuzeyinde iki katı fiyatına satıldığını belirten Özuslu, bu kadar pahalı olmasının nedeninin girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Hükümetin hayatı ucuzlatmak için hiçbir adım atmadığını belirten Özuslu, “Gideceksiniz ve bu toplum laik olduğu şekilde yönetilecektir.” şeklinde konuştu.

Hükümetin sürekli maaş artışlarından bahsettiğini belirten Özuslu, “İnsanlar o parayla ne alabiliyor? Mesele odur.” dedi. Alım gücünün sürekli düştüğünü kaydeden Özuslu, “Kırmızı et artık birçok eve uğramıyor.” dedi. Bu konuda acilen tedbir alınması gerektiğini belirten Özuslu, “İstikrarlı muhasebe birimine geçmiş olsaydık bugün gelirler arasındaki uçurum da bu kadar açılmayacaktı.” ifadelerini kullandı.