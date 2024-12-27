Hükümet geri adım attı!

Sendikaların, hükümetle görüşmesi sona erdi; hükümet, TİS ve Referandum Değişiklik Yasası'nı geri çekti, hayat pahalılığına müdahale barındıran yasa ise, uzlaşıya varılana kadar askıya alındı.

Sendikalar adına açıklama yapan TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, "eğer yalan söylerlerse, sözünü yerine getirmeden komiteyi toplantıya çağırırlarsa iş araçlarıyla içeriye gireceğiz ve süresi grev başlayacağız" dedi.

Bıçaklı, "bu konuda sendiklar karar üretmiştir" dedi, eylem ve grevlerin askıya alındığını açıkladı.

Bıçaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uzun yıllar sonra sendikaların yüzde 90 bir araya gelerek üyeleriyle birlikte onurlu bir mücadele vermiştir. Sizi kutlarım. Herkes bilecek ki bu memlekette vekil ya da bakan olduysa koçan ona verilmedi. Bu ülke hepimizindir. Anladıkları dilden konuştuk. Kısacası aşağı indiler, yukarı çıktılar, abileriyle amaçlarıyla konuştular. Tüm sendikalar olarak toplantı yaptık. 2 yasayla ilgili bu yola çıktık. Bir, TİS ve Referandum Yasası'na müdahale. Bu değişiklik yasa tasarısı geri çekildi.

Kısacası aşağı indiler, yukarı çıktılar, abileriyle amaçlarıyla konuştular. Tüm sendikalar olarak toplantı yaptık. 2 yasayla ilgili bu yola çıktık. Bir, TİS ve Referandum Yasası'na müdahale. Bu değişiklik yasa tasarısı geri çekildi. HP ise yeni yılda sendiklarla bir araya gelecekler, beyanları şu ki; uzlaşı yapmadan bu konuyu komitese gorusmeyeceğiz dediler. Otobüsün dümeninde biziz, eğer yalan söylerlerse, sözünü yerine getirmeden komiteyi toplantıya çağırırlarsa iş araçlarıyla içeriye gireceğiz. Başlarına yıkacağız.

Eğer sözlerini tutmazlarsa süresiz grev kararı yürürlüğe girecek. Sendikalar bu kararı almıştır.

Bu yeni gelişmeler çerçevesinde alınan karar şu; eylemleri askıya alıyoruz. HP konusundaki yasa tasarısını gündeme getirirlerse süresiz grev yürürlüğe girecektir."

NELER YAŞANDI?

"Hükümet istifa" sloganları atıldı

UBP - YDP - DP Hükümeti'nin, 33 sendikanın genel greve gitmesine neden olan Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı'nı görüşmek üzere, çalışanlarının grevde olmasına rağmen Meclis komitesini toplantıya çağırması, sendikaları bir kez daha sokağa döktü.

Binlerce yurttaş, bir kez daha Meclis önünde toplandı, "hükümet istifa" sloganları attı.

Söz konusu komite toplantısında 'ivedi' şekilde tasarıyı görüşmek isteyen hükümet, grev ve eylemlilik sürecindeki sendikaları da toplantıya davet etti. Hükümet kanadının sendikalarla yapacağı toplantıya geç gelmesi ve sendika temsilcilerini dakikalarca bekletmesi dikkat çeken bir başka unsur oldu. Sabah saatlerinde başlaması gereken toplantı öğlene doğru başladı, hükümet kanadını hazır bekleyen sendika temsilcileri olaya tepki gösterdi.

Sendikalar, hükümetin; izaz ikram, külliye ve benzeri bütçeleri yüzde 200'ün üzerinde artırıp, "tasarruf" adı altında gözünü vatandaşın cebine dikmesine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz hafta sendikalarla görüşen Başbakan Ünal Üstel ile Maliye Bakanı Özdemir Berova, "taleplerinizi düşüneceğiz" dedikten bir gün sonra tasarıyı 'ivedi' şekilde komiteye göndermişti.

Sendikaların Meclisteki toplantısının detaylarını açıklayan Gökçebel:

"Maliye Bakanı abilerine sormaya gitti"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, komite toplantısına ilişkin güncel bilgileri aktardı. KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, sendikaların genel grevine rağmen hükümetin çağırdığı komite toplantısına on dakika ara verildiğini, sendika temsilcilerinin görüşlerini değerlendirmeye aldığını, temsilcilerin pazarlık yapmaya gelmediklerini vurgulayarak masaya oturduğunu belirtti. Gökçebel, hükümetin koltuklarda oturduğunu ancak iradeye sahip olmadıklarını belirterek, sendikaların görüşlerini değerlendirme hareketlerini “Kanımca abilerine soracaklar, tekrar soracaklar, rica edecekler. Ama bilinmelidir ki emekçilerin haklarını yiyerek, emekçilerin üzerinden sadece tasarruf ederek bu devran gitmez, bu kevran böyle yürümez.

"Meclis'te başlayan ateş, TC Elçiliğine sıçrayacak; Lefkoşa'da başlayan ateş Ankara'yı saracak"

Tahir Gökçebel konuşmasının devamında, "Bu anlatılmıştır. Bundan sonra yanacak bu ateş burada başlasa da Ankara’ya kadar uzanacak” ifadelerini kullandı.

Baybora: “Toplantı odasını kilitledik. Vekiller içeridedir, giriş de yok çıkış da!”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, komite toplantısına ilişkin güncel bilgileri aktardı. KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, komite toplantısına hükümetin sendika temsilcilerinin görüşlerini değerlendirmek üzere ara verdiği bilgisini KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel’in ardından yinelerken, komite toplantı odasının kapısının kilitlendiğini, odaya giriş-çıkışların hükümet yetkililerinden görüş gelene kadar kapatıldığını aktardı. Baybora, hükümet geri adım atana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirterek, sendika üyelerine sonuç alana kadar alandan ayrılmamaları çağrısında bulunarak, mücadelenin meclis içinde ve dışında devam ettiğini söyledi.