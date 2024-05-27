“Hükümet, eylemcilerden neden kaçıyor?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, Başbakanlık önündeki eylemlerini sürdüren hayvan üreticileriyle görüşmekten neden kaçtığını sordu.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, “Daha önce de çok eylemler oldu bu Başbakanlığın kapısında… Dönemin başbakanlarından hangisi/hangileri eylemcilerle görüşmekten kaçmış!” diye soran Erhürman, “Süründürdüm, yendim falan demek için mi bekleyeceksiniz? Öyle mi olur bilmem ama oldu varsayın. "Pirüs zaferi" diye bir deyim var! Kazandığını sananın aslında kaybettiği ‘zafer’” yorumunu yaptı.

Tufan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İthal donmuş kıyma ve eti hayvancı da, kasap da, lokantacı da istemiyormuş, Meclis'te 20 ton gelecek denmiş olmasına karşın 60 tondan söz ediliyormuş, gelecek etlerin paketlenme tarihinin 2022 olduğuna dair iddialar varmış, bu şekilde plansız ve kamuoyunu daha da gerecek bir ithalatın üreticiyi üretimden soğutması, tüketiciyi de daha fazla güneye yönlendirmesi riski varmış... Hepsini geçtim.

Bir hükumet, hele de haklı olduğunu düşünüyorsa, neden kaçar eylemcilerle görüşmekten? Daha önce de çok eylemler oldu bu Başbakanlığın kapısında. Birileri farklı yönleriyle hatırlatıyor. Bir baksınlar bakalım dönemin başbakanlarından hangisi/hangileri eylemcilerle görüşmekten kaçmış!

Bu ülke küçücük. Polisi de, eylemcisi de, üreticisi de, tüketicisi de, siyasetçisi de ya akraba, ya arkadaş, ya komşu, ya köylü... Başbakanlık'ta görüşmeseniz, sokakta bir yerlerde yüz yüze bakacaksınız eninde sonunda.

Süründürdüm, yendim falan demek için mi bekleyeceksiniz? Öyle mi olur bilmem ama oldu varsayın. "Pirüs zaferi" diye bir deyim var! Kazandığını sananın aslında kaybettiği "zafer". Öyle bir şey çıkacak karşınıza! Dahası sizi bırakın, ülke ve halk kaybedecek!

Hani bir zihniyetten söz ediyoruz ya! İşte bu zihniyet yalnızca gailesini çekmediği, geleceğini düşünmediği için değil, bu yüzden de bu ülkeye, bu halka yabancı!"