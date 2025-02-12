“Hükümet eliyle çocuk hakları ihlali yapılıyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu çocukların eğitim hakkını gasp ettiğini belirterek, çocuklar arasında sınıfsal ayrım yapıldığını ifade etti.

Açıklama şöyle:

“Emek düşmanı UBP-DP-YDP hükümetinin son 1 yıldır uyguladığı ve Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu çocukların devlet okullarına kayıt yaptırabilmesi için zorunlu kıldığı Türkçe kursları için ailelerden istenen ücretler, eğitimde fırsat eşitsizliğini derinleştirirken, işçi ailelerin çocuklarının eğitim hakkını engelleyen bir noktaya gelmiştir. Birçok sektörde ucuz işgücü olarak adaya getirilen yabancı aileler, çocuklarının Türkçe kurslarına başlayabilmesi için yapılan Seviye Tespit Sınavları için 3 bin TL ödemek zorunda bırakılırken, her yaş grubu için farklı olarak belirlenen ve 8 bin TL ile 14 bin TL arasında değişen ücretler ödemek zorunda kalmaktadırlar. Bu durum, yoksul olan yabancı uyruklu işçilerin çocuklarını eğitimden mahrum bırakmakta, çocuklar arasında ırkçı ve sınıfsal ayrım yapılmasına neden olmaktadır. Yerli işgücü göç ederken, yabancı işgücü sömürüsü üzerinden semiren patronlara hiçbir yükümlülük getirmeyen, çocukların eğitim hakkını ücrete bağlayan ve bu ücretleri patronlar yerine işçilerin sırtına bindiren zihniyet kabul edilebilir değildir. Okullaşma oranları içinde yüzde 11 görünen yabancı uyruklu öğrencilerin birçoğu, işçi ailelerin üzerine bindirilen mali külfet nedeniyle okula başlayamamaktadır. Oysa ki, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS), her çocuğun ücretsiz ve erişilebilir eğitim hakkına sahip olduğunu açıkça belirtmektedir. Bu uygulama ile eğitime erişimin sınıfsal koşullara bağlı hale getirilmesi, anayasal bir hak olan eğitim hakkının ihlali anlamına gelmektedir. CTP Kadın Örgütü olarak, ülkenin kaynaklarını büyük sermayeli yabancı şirketlere transfer eden emek düşmanı UBP-DP-YDP ‘Hükümeti’ni çocuklar arasında sınıfsal ayrım yapan bu uygulamayı derhal düzeltmeye ve söz konusu kurs ücretlerini ödeme yükümlülüğünü işçi ailelere değil, onları ülkeye getiren patronlara yüklemeye davet ederiz.”