“Hükümet doğru da yapsa yanlış da yapsa hep yanlış yaptı şeklinde bir yaklaşım var”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, hükümete yönelik eleştirilere yanıt verdi, “Hükümet doğru da yapsa yanlış da yapsa hep yanlış yaptı şeklinde bir yaklaşım sergileniyor” dedi.

Taçoy, BRT ekranında, Türkiye ile imzalanan ekonomik ve mali protokole ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Oldukça detaylı ve farklı bir çok konuda yatırım içermesine rağmen, sadece ilahiyat koleji noktasına eleştirilerin odaklanmış olduğunu” iddia eden Taçoy, toplamda 26 yeni okul yapılacağını ve her bir okula şampiyon meleklerin isimlerinin verileceğini söyledi.

“Esasında manşete çıkarılması gereken budur” diyen Taçoy, hem eğitim alanına büyük bir katkı sağlanacağını hem de okulların depreme dayanıklılığının sorgulandığı bir dönemde tüm endişelerin ortadan kalkmış olacağını kaydetti.

Bakan Taçoy, “Adımlar atılırken geleceğe yönelik yapacağımız işleri bir kenara bırakıp sadece içinden cımbızla bir şeyi alıp tartışmak neyin mevzusudur anlayamadım” dedi. “Hükümet doğru da yapsa yanlış da yapsa hep yanlış yaptı şeklinde bir yaklaşım sergilenmekte” diyen Taçoy, bu yönde bir algı politikası yürütülmekte olduğunu iddia etti.

Taçoy, kişisel çıkarlar için hükümeti darbelemenin son derece yanlış olduğunun artık anlaşılması gerektiğini sözlerine ekledi.