Eunite G360 Girişimci Programı, eğitim aşamasını tamamladı

Eunite G360 Girişimci Programının 13 haftalık eğitim aşaması tamamlandı. Program, Kıbrıs Türk toplumunda sertifika töreniyle sona erdi.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumu için AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve GIZ International Services tarafından Eunite Programı aracılığıyla yürütülen G360, girişimcilere fikirlerini yatırıma hazır girişimlere dönüştürmeleri için kapsamlı, 360 derecelik destek sunuyor.

Nisan 2026’dan bu yana, seçilen 40 start-up ekibi, Lefkoşa’da yapılandırılmış bir eğitim sürecine katıldı. Program, beş temel modül kapsamında yürütüldü: iş modelleme ve inovasyon, stratejik pazarlama, finansal planlama ve finansmana erişim, iş planlaması ve şirket kuruluşu ile ekip oluşturma ve yatırımcılara sunum yapma.

Katılımcılar, bu oturumlar sayesinde iş temellerini güçlendirerek ölçeklenebilir, pazar odaklı çözümler geliştirdi.

30 Temmuz 2026 tarihinde, Eunite Program Ofisi’nde düzenlenen bir törenle, eğitim aşamasını başarıyla tamamladıkları için katılımcı takımlara sertifikaları verildi.

Bu aşamanın sonrasında katılımcı ekipler, ilerlemelerini ve iş planlarını bağımsız bir jüriye sunacak. Değerlendirme sonucunda seçilecek en umut vadeden on ekip, bire bir mentörlük sürecini içeren özel bir aşamaya geçecek ve 2026 yılının Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleştirilmesi planlanan Eunite’in finansa erişim programı aracılığıyla melek yatırımcılarla yapılandırılmış bir şekilde tanıştırılacak.

Bir sonraki G360 Girişimci Programı katılımcı grubu için başvuruların 2027 yılının başlarında açılması bekleniyor.