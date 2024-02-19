"Hükümet 8 aydır adım atmıyor, DAÜ'de kriz büyümeye devam ediyor"

DAÜ-SEN, uzun süredir mali krizle ve idari sorunlarla gündeme gelen Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin hayatta kalabilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ile ilgili basın toplantısı düzenledi, hazırlanan protokol taslağının üzerinden 8 ay geçtiğini ve sorunların büyümeye devam ettiğini vurguladı, hükümeti göreve davet etti.

Uzun süredir Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) mali kriz ve idari sorunlarla gündeme geldiğinin altını çizen DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, sorunun meclis gündemine de taşındığını ve uzun süredir tartışıldığını kaydetti.

DAÜ’nün mali krizi aşıp sürdürülebilir bir yapıya ulaşması için çalışmaların yürütüldüğünü belirten Hoşkara, “Daü’nün bu krizi tek başına aşması mümkün değil, sorunun kaynağında hükümet politikaları da bulunmakta demiştik. Bunun üzerinden 8 ay geçti ve 8 aydır bir protokol taslağı üzerinde çalışıyoruz ve sorun büyümeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Kıdem tazminatları 900 Milyona ulaştı”

600 Milyon kaynak gerektiren kıdem tazminatının bugünün şartlarında 900 Milyona ulaştığına işaret eden Hoşkara, “Hükümet ciddi adımları hayata geçirmediği için kötü yönetimin sonuçlarını yaşıyoruz” dedi.

DAÜ'nün bu noktaya gelmesinin temel nedeninin kötü yönetim ve buna bağlı verimsizlik olduğunu belirten Hoşkara, dışsal anlamda ise yüksek öğretimin yarattığı sorunlar, çok sayıda üniversitede sayısı ve değersizleştirilen yüksek öğretim olduğunu kaydetti. 2019 yılından bu yana oluşan bütçe açığının büyümeye devam ettiğine işaret eden Hoşkara, “Hükümet müdahale edebilirdi ama etmedi. Maaşlarla ilgili iç borçlanma adı altında bir düzenleme yapıldı. Çalışanlardan yüzde 20 kesinti yapılıyor” ifadelerini kullandı.

DAÜ’nün yaşadığı sorunlarla ilgili Ana Muhalefet milletvekilleri ile de istişare içerisinde olunduğunu dile getiren Ercan Hoşkara, “DAÜ açısından önemli olan ve katkı sağlayacak bu düzenlemelere destek oldular. Bunun anlamını hükümet iyi kavramalıdır. Bu desteği olumlu yönde kullanabilmesi gerekiyor. Zaman geçtikçe sorun büyümeye devam ediyor” şeklinde konuştu.