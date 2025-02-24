“Hükümet, 750 milyon TL ile 20 milyon Dolar daha borçlanma kararı aldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, UBP-DP-YDP Hükümetinin 750 milyon TL ile 20 milyon Dolar daha borçlanma kararı aldığını belirtti.

Barçın, "Yol yok, okul yok, hastane yok ama kamu maliyesi her geçen gün daha da batıyor bu liyakatsız yönetim sebebiyle." ifadelerini kullandı.

CTP’nin iktidara gelmesi halinde kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınacağını vurgulayan Barçın, "Yandaş atamalarına, usulsüz ihalelere son verilecek, hesap sorulacak ve izaz ikram gibi milyonlarca TL’lik gereksiz kamu harcamalarında tasarruf sağlanarak kaynaklar halkın kamusal sağlık, kamusal eğitim ve kamusal ulaşım hakkına kullanılacaktır." dedi.