Hükümet %22.98'lik artışa düştü, işçi %24 istiyor

Asgarî Ücret Tespit Komisyonu toplantısına 18.00'e kadar ara verildi.

Toplantı çıkışı açıklama yapan Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, tarafların farklı rakamlar ortaya koyduğunu, rakamların değerlendirilmesi için toplantıya ara verildiğini söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu, hükümetin ortaya koyduğu oranın yüzde 22.98 olduğunu da açıkladı. Toplantı çıkışı konuşan İşçi Temsilcisi Ahmet Serdaroğlu, Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu'na yönelik "istemiyoruz seni de, paranı da, artışını da" dedi.

Önceki toplantıda yüzde 23'e el uzatmayan hükümet kanadının şimdi de 22.98'e el uzattığını belirten Serdaroğlu, "Biz dilenci değiliz. Bir puanlık refah payını çok gördüler. Biz yüzde 23'e evet demeyeceğiz. 1 puansa 1 puan" şeklinde konuştu.

Öte yandan işveren tarafı ise yüzde 20.83'lük bir artış önermiş durumda. İşverenler bir önceki toplantıda yüzde 18'lik artış önermişti.