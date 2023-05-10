Hükümet, 1 yılı değerlendirdi

UBP-DP-YDP Hükümeti görevde olduğu 1 yılı değerlendirdi, hayata geçmeyi planladıkları projelere yönelik bilgi verdi.

UBP-DP-YDP Hükümeti Başbakanı Ünal Üstel, hane gelirleri 85 bin TL’yi aşmayan ve ilk defa konut sahibi olacak gençlere 1 milyon 200 bin TL’ye kadar aylık %1 faizli, 10 yıl vadeli “ilk evim kredisi”ni vermeye başlanılacağını açıkladı.

Depreme dayanıklı olmadığı için, güçlendirilmesi gereken konutlara özel kredi paketi hazırlandığını da aktaran Üstel, onu da devreye sokacaklarını belirtti.

Üstel, tarım, hayvancılık, ormancılık, arıcılık, balıkçılık ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren kendisi dahil 10 kişiye kadar çalışanı olan işletmelere 2023 yıl sonuna kadar Sigorta prim desteğini yeniden başlatılacağını duyurdu, bu destekten 7 bini aşkın yurttaşın faydalanacağını belirtti.

150 Bin TL’lik düşük faizli küçük esnaf, tarım ve hayvancılık kredilerinin verileceğini ifade eden Üstel, Merkez Bankası ile imzalanan protokolle, Lefkoşa Kermiya Bölgesine Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi yapılacağını da sözlerine ekledi.