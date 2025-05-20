“Hukuki görüşü Başsavcılıktan değil, Dinişleri Dairesi hukukçularından almışız”

Din İşleri Başkanı Hakan Moral’ın yasaya aykırı şekilde atandığı iddialarına nihayet yanıt veren Maliye Bakanı Berova, “savcılıktan görüş aldık” dediği görüşün, aslında Din İşleri Dairesi hukukçularına ait olduğunu açıkladı.

Hakan Moral’ın Din İşleri Dairesi Başkanı görevine yasaya aykırı şekilde atandığı yönündeki iddialara 3 buçuk ay sonra yanıt veren Maliye Bakanı Özdemir Berova, “atama yasaldır, başsavcılıktan görüş var” dediği hukuki görüşün, aslında Dinişleri Başkanlığı’ndaki ‘hukukçulara’ ait görüş olduğunu söyledi

Berova, 3 buçuk aydır var olduğunu “sandığı” savcılık görüşünün, aslında Din İşleri Dairesi Başkanlığı’ndaki hukukçulara ait olduğunu “yeni öğrendiğini” itiraf etti.

Barçın: “Savcılık raporunu 3 buçuk aydır bekliyoruz”

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Her kürsüye çıktığımda, (Maliye Bakanı) Özdemir Berova’nın, ‘haftaya cevap vereceğim’ dediği ama bir türlü vermediği bir konu var. Dinişleri Dairesi Başkanının, yasaya aykırı şekilde göreve atanmış olması. Özdemir Bey, 3 buçuk ay önce, ‘ilgili savcılık görüşünü 1 haftaya getireceğim’ demişti. Ama hala ortada bu görüş yok” diyerek, Başsavcılık görüşünü talep etti.

Berova: “Hukuk görüşü var ama Başsavcılıktan değil, kendi hukukçularından”

Barçın’ın ardından kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova ise “Doğrudur, 3 ay önce kürsüde bu konuyla ilgili savcılık görüşü olduğunu ifade etmiştim. O gün itibariyle aradığımda, hukuk görüşünün olduğunu söylemişlerdi. Evet, bir hukuk görüşü var. Getirdim. Ama Savcılık görüşü değil, kendi hukukçularının görüşü. Dinişleri Dairesi, doğrudan Savcılıktan görüş alamıyor. Bu nedenle kendi hukukçularından görüş alındı” yanıtını verdi.