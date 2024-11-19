“Hukuk ve demokrasiye sahip çıktığımız gibi hep birlikte ülkemize de sahip çıkacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hukuk, demokrasi ve ülkeye sahip çıkacaklarını açıkladı.

Açıklamada, “Geçersiz oylarla kendini Meclis Başkanı ilan edenleri ve hatta daha da ileri giderek Resmi Gazete’yi hukuksuzluğun aracı haline getirenleri, demokrasiyi ayaklar altına alarak meclisi krize sürükleyenleri ve halkın iradesini hiçe sayanları bir kez daha tanıdık” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Demokrasi ve hukuka sahip çıktık.

Yalana, hileye, sahteliğe geçit vermedik.

Bunu hep birlikte başardık.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, ülkemizin içine sürüklendiği karanlık süreçte hukuksuzluğa karşı durduk ve demokrasiye yapılan saldırılara karşı direnç gösterdik.

Halkımızın da desteğiyle elde edilen sonuç, bu mücadelede bir durak noktası olup demokrasiye olan inancımızın ve kararlılığımızın en somut göstergesidir.

1.5 ayda, 4 farklı adayla, 16 tur süren ve siyaset tarihimizde yüz karası olarak anılacak bir süreç yaşadık.

Halkımız, toplumun en saygın isimleri ve güvenilir hukuk otoritelerinin “çifte mühürlü oylar geçersizdir” derken, bunu “güçlü irade” diyerek pazarlamaya çalışanları unutmayacaktır.

Geçersiz oylarla kendini Meclis Başkanı ilan edenleri ve hatta daha da ileri giderek Resmi Gazete’yi hukuksuzluğun aracı haline getirenleri, demokrasiyi ayaklar altına alarak meclisi krize sürükleyenleri ve halkın iradesini hiçe sayanları bir kez daha tanıdık.

Bu yozlaşmış zihniyeti hep birlikte değiştireceğiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, hukuka ve demokrasiye sahip çıktığımız gibi ülkemize de sahip çıkmaya devam edeceğiz.

İhale yolsuzluklarının, yandaş istihdamlarının, eğitim ve sağlık sistemlerindeki çöküşün hesabını sormaya kararlıyız.

Bu yolda ilerlerken, halkımızın desteği en büyük gücümüz olacaktır.

Şimdi esnafımız, sanayicimiz, işçimiz, emekçimiz, zanaatkârımız ve çiftçimizle birlikte yokluğa ve yoksulluğa karşı çözüm üretme ve hep birlikte daha da güçlü bir duruş sergilemenin zamanıdır.

Biz Varız, Kararlıyız, Ülkemizi Güzel Günlere Kavuşturacağız.