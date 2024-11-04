“Hukuk katlinin perde arkasında ciddi ekonomik menfaatler var”

CTP Milletvekili ve Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, “Yaşadığımız demokrasi ve hukuk katlinin perde arkasında ciddi ekonomik menfaatleri olanlar var. Yurt hakkımız gasp ediliyor ve bunu yapanlar ülkenin her köşesini satılığa çıkaranlardır!” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Derya, UBP – YDP – DP koalisyonunu “dalavere hükümeti” olarak niteledi, “Siyasi ahlaksızlığın kitabını yazan bu atanmışlar, kamu kaynaklarını talimat aldıkları yerlere transfer etmekle meşgulken, halk yok olmakla sınanıyor” vurgusu yaptı.

Derya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aylardır her türlü hukuksuzluğu ve yolsuzluğu yapan UBP-DP-YDP DALAVERE HÜKÜMETİ, ülkede eğitim, sağlık, alt yapı, elektrik ve daha birçok kurumsal yapıyı çökertti. Siyasi ahlaksızlığın kitabını yazan bu atanmışlar, kamu kaynaklarını talimat aldıkları yerlere transfer etmekle meşgulken, halk yok olmakla sınanıyor. Bugün yaşadığımız demokrasi ve hukuk katlinin perde arkasında ciddi ekonomik menfaatleri olanlar var. Yurt hakkımız gasp ediliyor ve bunu yapanlar ülkenin her köşesini satılığa çıkaranlardır! #direneceğiz"