“Hukuk dışına çıkılmasına izin vermeyeceğiz”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Senatosu’nun aldığı karar sonrası Bakanlar Kurulu’ndan onaylanan tüzük değişikliğini yargıya taşıdığını bildirdi.

DAÜ-SEN'den yapılan yazılı açıklamada, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk’in, DAÜ Senatosu’nun aldığı karar sonrası tüzük değişikliği için sendikanın görüşlerini almadığı ve tüzük değişikliğini imzalayıp, Bakanlar Kurulun'dan onaylatarak, yayımlanmasını sağladığı kaydedildi.

Özcenk’e yönelik eleştirilerde bulunulan açıklamada, tüzük değişikliğinin iptali için dava dosyaladığı ve ara emri için başvuru yapıldığı belirtildi.

DAÜ-SEN, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin sürdürülebilir yapıya kavuşması için sendika olarak protokolde verdikleri sözleri tutmaya devam edeceklerini ancak hukuk dışına çıkılmasına izin vermeyeceğini kaydetti.

DAÜ-SEN, Özcenk'in daha önce de 20 üyelerinin maaşlarından yaptığı yüzde 50 maaş kesintisi ile ilgili açtıkları davanın görüşülerek, ve karara kaldığını belirtti.

Açıklamada, hukuk içinde uzlaşı ile sorunların çözümünden yana olmaya devam edileceğini ve hukuk ihlallerine izin vermemek için tüm güçlerinin kullanacağını vurguladı.